MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * COMUNE TRENTO – REVISORI CONTI: « CONDANNA DEL TAR, IL DANNO ECONOMICO SARà PAGATO DAI CITTADINI? »

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consigliare comunale ONDA CIVICA TRENTINO

Oggetto: Revisori dei conti, condanna del TAR, chi paga?.

In consiglio comunale durante la seduta del lunedì 22 giugno 2020 si è proceduto alla votazione per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria del comune di Trento per il periodo 1/7/20 – 30/6/23.

Nell’articolo 206 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 in merito all’organo di revisione economico-finanziaria si riporta che “i consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri” senza alcun riferimento ad indicazioni di rappresentatività della maggioranza e della minoranza.

L’esito della votazione ha visto l’elezione di tre candidati su una lista di 37 proposte. Questo esito è stato messo in discussione da una parte delle minoranza perchè secondo loro non rappresentativo delle varie parti politiche cosa che, ripeto, non è prevista da alcun regolamento. A seguito di questa contestazione si è voluto cocciutamente procedere alla votazione di una delibera di revoca ed ad una rivotazione dei componenti.

Cosa facilitata peraltro dalla comunicazione del Segretario Generale in merito al fatto che essendo una votazione a scrutinio segreto non avrebbe dato responsabilità soggettive all’aula.

Il parere del segretario generale sull’esito della prima votazione era favorevole e sottolineava l’assoluta regolarità della prima elezione mentre emanava un parere contrario, dopo averne dato uno favorevole in precedenza, alla delibera di revoca.