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PAT – ISPAT * RICORSO CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS): « IN TRENTINO NEL 2020 I LAVORATORI CHE NE HANNO USUFRUITO ERANO ALLO 0,3, SALITI ALLO 0,4 NEL 2021 (IN ITALIA RISPETTIVA MEDIA A 3,4 E 3,7) »
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11.07 - lunedì 23 gennaio 2023
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