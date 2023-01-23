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Intervista a Cesare Hoffer: Segretario Nursing Up – Trentino

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LANCIO D'AGENZIA

PAT – ISPAT * RICORSO CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS): « IN TRENTINO NEL 2020 I LAVORATORI CHE NE HANNO USUFRUITO ERANO ALLO 0,3, SALITI ALLO 0,4 NEL 2021 (IN ITALIA RISPETTIVA MEDIA A 3,4 E 3,7) »

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