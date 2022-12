ACLI TRENTINE E CIRCOLO VALLI DEL NOCE * BAMBINO E CRESCITA: « DUE SERATE INFORMATIVE A CLES “IO GIOCO“ (6/12) E “PREREQUISITI E CAMPANELLI D’ALLARME“ (16/12) »

10.14 - giovedì 01 dicembre 2022

Il tuo bambino e la sua crescita. Due serate informative a Cles, martedì 6 e giovedì 15 dicembre alle 20.30. ACLI trentine, con il Circolo ACLI Valli del Noce, organizzano due serate informative rivolte alle famiglie, martedì 6 dicembre e giovedì 15 dicembre a Cles. Interverranno la psicologa e psicoterapeuta Valentina Spagnolli, la logopedista Noemi Zottele e la neuropsicomotricista Elisa Ziller, del Centro di Psicologia Diagnosi e Riabilitazione di Trento, per dare ai genitori preziosi consigli sulle attività ludiche dei figli e sulle tappe linguistiche, motorie e sociali tipiche di ogni fascia di età.

Il primo appuntamento “IO GIOCO: dietro al gioco dei bambini cosa c’è?” è fissato per martedì 6 dicembre alle 20.30 nella sala Giovanni Paolo II, presso l’Oratorio di Cles di via Marconi. Perché il momento preferito dai bambini non sia anche il più temuto dai genitori, si possono mettere in pratica alcuni piccoli suggerimenti che da un lato aiutano i genitori a gestire al meglio le attività ludiche, dall’altro offrono validi spunti per sostenere i bambini nel loro percorso di crescita.

Il secondo appuntamento “PREREQUISITI E CAMPANELLI D’ALLARME: cosa mi devo aspettare dal mio bambino e quando?” si svolgerà giovedì 15 dicembre alle 20.30 presso la sala Borghesi Bertolla a Cles, in via Marco da Cles 2. Per quanto riguarda lo sviluppo dei bambini, nonostante l’importanza del “come” rispetto al “quando”, ci sono delle tappe linguistiche, motorie e sociali che è importante raggiungere in ogni fascia d’età.

L’ingresso alle serate è libero e non è necessaria la prenotazione.

Queste iniziative sono organizzate nell’ambito del progetto ACLInet, alle ACLI con il Family Tutor, un nuovo modello di servizio avviato nei territori della Val di Non e Sole, attraverso il quale i servizi delle ACLI intendono accompagnare le famiglie in cui siano presenti figli dai 0 ai 18 anni nella richiesta e nella cura di tutte le opportunità territoriali e nazionali legate alla genitorialità. Il punto focale del servizio è il Family Tutor, figura interna ai servizi di CAF e Patronato ACLI, punto di riferimento unico e costante nel tempo della famiglia che decide di aderire al progetto. Maggiori informazioni al link www.acliservizi.it/servizio-aclinet/.