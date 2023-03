FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / RONCEGNO TERME * INCENDIO: « VA A FUOCO LA COPERTURA DI UN MASO, INGENTI I DANNI A TETTO E MANSARDA »

10.49 - venerdì 17 marzo 2023

Nottata di grande lavoro per i vigili del fuoco volontari di Roncegno, coadiuvati da quelli di Novaledo e di Borgo Valsugana giunti con l’autoscala. L’allarme è scattato poco prima delle 23 per un incendio che ha interessato la copertura di un maso sopra l’abitato di Roncegno. Ingenti i danni a tetto e mansarda. L’intervento dei vigili del fuoco volontari ha però permesso di salvare l’appartamento abitato. Fortunatamente non si registrano feriti.

Operativi una trentina di vigili del fuoco volontari, coordinati dall’ispettore dell’unione Valsugana e Tesino, Emanuele Conci. Le operazioni di bonifica si sono concluse attorno alle 3:30. Una squadra di pompieri è stata impegnata fino all’alba nell’attività di sorveglianza volta a scongiurare la ripresa dell’incendio.

*

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Roncegno Terme