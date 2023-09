GRUPPO PER LE AUTONOMIE * NOMINE ISTITUZIONALI: « IL SENATORE TRENTINO PATTON NELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI »

16.57 - mercoledì 13 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Patton nella commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Senatore trentino del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton è stato chiamato dalla Presidenza del Senato a far parte della Commissione Parlamentare per le questioni regionali. “Questa Commissione – spiega Patton – si occuperà ovviamente di numerose questioni che attengono le autonomie speciali, con funzioni consultive per il Parlamento e il Governo.

Mi farò portavoce delle istanze del nostro territorio, della nostra autonomia e, più in generale, del valore delle autonomie locali. Anche perché – aggiunge – il Governo sta mostrando un’impostazione centralista, a partire dal PNRR dove ha sottratto risorse ai progetti territoriali, compresi quelli dei territori che erano avanti coi progetti.

Non basta parlare di autonomia differenziata se poi, nei fatti, si agisce in questo modo. Il mio augurio è che il lavoro di questa Commissione contribuisca a un’inversione di rotta. Come eletto in una provincia a statuto speciale il mio impegno su questo sarà forte e deciso.”