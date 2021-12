PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “TRENTINO PODCAST“: « DISPONIBILE ON-LINE LA NUOVA PUNTATA, ATTUALITÀ – NOTIZIE – APPUNTAMENTI » (LINK)

12:18 - 10/12/2021

“Trentino Podcast – attualità, notizie e appuntamenti”: disponibile la nuova puntata. L’impegno per la riduzione della produzione di rifiuti, un bando per le imprese trentine, l’attività dei Vigili del Fuoco, il rapporto tra scienza e filosofia in una mostra, lo sport per le famiglie con “Ski family”: questi gli argomenti della puntata 5 -2021 di “Trentino Podcast – attualità, notizie e appuntamenti”.