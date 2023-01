A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « AL ‘NEREO ROCCO’ I GIALLOBLÙ DOMINANO IL MATCH, LE RETI DI GARCIA TENA E SANGALLI PIEGANO LA TRIESTINA »

19.18 - domenica 29 gennaio 2023

AL “NEREO ROCCO” IL TRENTO SUONA LA QUINTA: LE RETI DI GARCIA TENA E SANGALLI PIEGANO LA TRIESTINA.

I gialloblù dominano il match: il tocco sottomisura del difensore e il bolide del centrocampista consegnano i tre punti alla compagine di mister Tedino. Mercoledì si torna già in campo per il turno infrasettimanale: al “Briamasco” (ore 18) arriverà l’Arzignano Valchiampo.

Al “Nereo Rocco” il Trento sfodera una prestazione di qualità, quantità e personalità: le reti di Garcia Tena, nel primo tempo e di Sangalli all’88’ permettono alla squadra di Bruno Tedino di superare la Triestina – nella sfida valevole per la 25esima giornata del campionato di serie C – e di conquistare la quinta vittoria di fila. I gialloblù inanellano il sesto risultato utile consecutivo, per la terza volta nelle ultime tre gare non subiscono reti, salgono a quota 29 in classifica e mercoledì attendono al “Briamasco” l’Arzignano Valchiampo (kick off alle ore 18) per il turno infrasettimanale.

Live match.

All’ultimo mister Tedino deve fare a meno di Barison per un problema alla caviglia e si affida ancora al “4-3-1-2” con Marchegiani a protezione dei pali e quartetto difensivo formato da Vitturini e Fabbri sulle corsie esterne con Ferri e Garcia Tena in posizione centrale. A metà campo Suciu agisce da playmaker con Ballarini e Damian interni e Pasquato a completare il rombo in posizione di trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Sipos e Carletti.

Parte decisa la Triestina che si fa vedere con un colpo di testa di Adorante, bloccato senza problemi da Marchegiani (4’) e poi con un sinistro di Tavernelli che termina sull’esterno della rete (8’). Il primo squillo gialloblù arriva al 14’: conclusione di Pasquato dal limite dell’area, deviazione di un difensore e Matosevic blocca. Con il passare dei minuti il Trento cresce a vista d’occhi, guadagna campo e comincia a bussare regolarmente dalle parti della porta di casa. Al minuto 22 Di Gennaro fa buona guardia su Carletti, ottimamente imbeccato da Pasquato, poi al 27’ Vitturini sgasa a destra, guadagnando il calcio d’angolo.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina effettuato da Pasquato, gran colpo di testa di Sipos e miracolo di Matosevic che toglie la sfera dalla porta. Al 31’ Trento ancora in proiezione offensiva con una doppia occasione nel giro di pochi secondi: prima il drop di Pasquato, ottimamente indirizzato, viene respinto da un difensore e poi Sipos calcia forte dalla destra sul primo palo, trovando la parata di Matosevic.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina i gialloblù passano a condurre: traiettoria tesa di Pasquato, respinta della difesa di casa, Damian calcia di prima intenzione con il mancino e Garcia Tena è bravissimo a deviare la sfera con l’esterno e insaccare nella porta di casa.

L’ultimo sussulto del primo tempo è ancora frutto di una giocata della compagine di Tedino: traversone dalla sinistra di Fabbri con la difesa della Triestina che riesce ad anticipare in extremis Ballarini.

Ripresa che si apre con i gialloblù in avanti: Matosevic blocca il piazzato dalla sinistra di Pasquato (49’). Tre minuti più tardi la Triestina si rende pericolosa: traversone dalla destra di Ghislandi per Felici, che sbaglia lo stop e favorisce l’intervento di Vitturini, che libera l’area.

Lo stesso Felici non trova la porta con un tiro ad effetto, poi è solo Trento. Ballarini sfonda a destra, la palla arriva a Pasquato, il cui pallonetto viene bloccato dal portiere di casa.

Al 58’ Ferri deve lasciare il campo per un problema muscolare: al suo posto entra Galazzini con Vitturini che scala al centro della difesa.

Tedino getta nella mischia anche Attys e Petrovic al posto rispettivamente Pasquato e Sipos. Il Trento domina: al 72’ il sinistro di Ballarini sfiora il montante e, un minuto dopo, il bolide di Carletti non inquadra la porta. Entrano anche Sangalli e Di Cosmo per Carletti e Damian e, al minuto 88, è proprio il playmaker di scuola Inter a chiudere il match: ripartenza in campo aperto di Attys rifinita da Ballarini e Petrovic e siluro dal limite dell’area di Sangalli con la sfera che sbatte contro la parte bassa della traversa e s’insacca.

Finisce qui: il Trento espugna per 2 a 0 il “Nereo Rocco”, conquista la quinta vittoria di fila e sale a quota 29 in classifica. Mercoledì si torna già in campo per il turno infrasettimanale: al “Briamasco” (calcio d’inizio alle ore 16) arriverà l’Arzignano Valchiampo.

Il tabellino.

TRIESTINA – TRENTO 0-2 (0-1)

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Ghislandi (22’st Ganz), Ciofani, Di Gennaro, Rocchetti (42’st Furlan); Germano, Gori (42’st Lovisa), Celeghin; Tavernelli (22’st Minesso); Adorante, Felici.

A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Galliani, Iacovoni, Masi, Sarzi Puttini.

Allenatore: Massimo Pavanel.

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Vitturini, Ferri (14’st Galazzini), Garcia Tena, Fabbri; Ballarini, Suciu, Damian (33’st Di Cosmo); Pasquato (18’st Attys); Sipos (18’st Petrovic), Carletti (33’st Sangalli).

A disposizione: Desplanches, Trainotti, Ruffo Luci, Simonti, Semprini.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Carrione di Castellamare di Stabia (Assistenti: Camilli di Foligno e Pragliola di Terni. IV Ufficiale: Palmieri di Conegliano).

RETI: 32’pt Garcia Tena (TRE), 43’st Sangalli (TRE).

NOTE: spettatori 1.900 circa. Campo in buone condizioni. Giornata fredda e ventosa. Ammonito Sangalli (TRE) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 4 a 4. Recupero 0’ + 4’.