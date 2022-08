SONDAGGIO DEMOPOLIS * ELEZIONI POLITICHE: « FDI AL 24,0% / PD 22,6% / LEGA 14,5% / M5S 11,0% / FI 7% / AZIONE – IV 5,8% » (DATI 25/8)

12.48 - sabato 27 agosto 2022

Sondaggio Demopolis: FdI, PD e Lega in calo, crescono M5S, Azione-IV e Italexit. Nel Barometro Politico Tecnè pubblicato lo scorso 25 Agosto, Fratelli d’Italia mantiene stabile il distacco sul PD grazie al contemporaneo leggero calo dei due partiti principali: FdI passa dal 24,3% al 24, il PD dal 22,8% al 22,6% crescita. In netto calo (sette decimi) la Lega che si porta dal 15,2% al 14,5%. Movimento 5 Stelle e Azione-IV in crescita, rispettivamente all’11% e al 5,8%.

Completano il quadro FI al 7%, Verdi e Sinistra al 3,7%, Italexit al 3,1%, sopra la soglia.