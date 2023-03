UILTRASPORTI – TRENTINO * PONTE ARCHE: « LE CORRIERE IN USCITA DALLA STAZIONE INVADONO LA CARREGGIATA OPPOSTA, CHIEDIAMO UN INTERVENTO URGENTE »

11.24 - giovedì 16 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Uscita della Stazione di Ponte Arche pericolosa ed il comune se ne lava le mani. Come Uiltrasporti abbiamo comunicato che le corriere in uscita dalla stazione di Ponte Arche invadono la carreggiata opposta. Di questo problema è a conoscenza sia l’azienda che il sindaco del paese interessato. Abbiamo chiesto di fare un semaforo a chiamata come esiste in tutte le stazioni delle corriere Trentine, e nessuno ci prende in considerazione. All’interno del piazzale della stazione ci sono anche i pompieri che con questo semaforo a chiamata potrebbero, in caso di emergenza, usufruirne. Gli autisti chiedono un intervento urgente prima che ci scappi il morto. Questa è una denuncia ufficiale, per svincolare la responsabilità dell’autista in caso che qualcuno continui a fare orecchie da mercante.

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti