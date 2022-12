SOGEEA * ECONOMIA – CARO BOLLETTE: « LA COLPA NON È SOLO DELLA GUERRA, MA LA CONSEGUENZA DELLA CATTIVA GESTIONE DELL’ECOBONUS »

17.37 - martedì 27 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

ECONOMIA, CARO BOLLETTE: LA COLPA NON È SOLO DELLA GUERRA MA LA CONSEGUENZA DELLA CATTIVA GESTIONE DELL’ECOBONUS. OLTRE L’80% DEGLI IMMOBILI CHE NE AVREBBERO POTUTO USUFRUIRE SONO RIMASTI SENZA ECOBONUS A CAUSA DELLA LENTEZZA DELLE BANCHE E DELLE CONTINUE MODIFICHE DELLA LEGGE. NELLA MANOVRA 2023 VA INSERITO AL 110%.

Leggendo i dati di Banca d’Italia emerge che negli ultimi tre anni gli italiani hanno prelevato, dai propri risparmi, oltre 50 miliardi di euro. Un cospicuo aumento rispetto al triennio precedente.

«Analizzando questi dati e l’andamento del mercato, si individua come la causa dell’aumento dei prelievi, che non ha consentito agli italiani di risparmiare come in passato, sia riconducibile esclusivamente al rincaro del costo dell’energia, iniziato ben tre anni fa» -ha affermato il Prof. Sandro Simoncini, docente a contratto di Economia delle Imprese presso l’università Uninettuno e Presidente di Sogeea SpA.

La controtendenza sta proseguendo la sua marcia e non accenna ad arrestarsi. «Se ci fosse stata una buona gestione, da parte dei due precedenti Governi, della norma sull’ecobonus, che consentiva nel triennio passato di efficientare le abitazioni con un consistente risparmio sui costi di energia, i rincari che mettono in ginocchio gli italiani non avrebbero generato alcuna criticità» -prosegue Simoncini, si vuole dare la colpa alla guerra, che anche se ha contribuito all’aumento dei costi dell’energia è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso»

«L’ecobonus al 110% che va obbligatoriamente inserito nella manovra 2023, non deve essere visto come un costo per il governo, ma come un risparmio per il paese sui costi dell’energia che diversamente, anche dopo la fine della guerra, rimarranno un problema serio per gli Italiani» -conclude Simoncini.