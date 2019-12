PAT * A22 – LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO ALLE 17.00: CODE E RALLENTAMENTI TRA TRENTO SUD E ROVERETO SUD

La situazione del traffico alle ore 17.00

A22: code e rallentamenti tra Trento Sud e Rovereto Sud

Traffico intenso sulle strade del Trentino, in questa domenica che coincide con la Festa dell’Immacolata, ecco il quadro della situazione aggiornato alle ore 17.00. Sull’Autostrada del Brennero si segnalano code e rallentamenti tra Trento Sud e Rovereto Sud in direzione Sud. Viene consigliato per chi è diretto a Sud l’ingresso in A22 al casello di Ala Avio. Sulla statale 12, rallentamenti tra Trento Sud e Rovereto in direzione Sud. Sulla provinciale 90 rallentamenti e code tra Nomi e Villalagarina, sempre in direzione Sud. Infine, sulla statale 240, rallentamenti tra Nago Torbole e Mori in direzione Rovereto.