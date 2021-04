PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO FUGATTI – SINDACO DI PINZOLO: « AL CENTRO DEL CONFRONTO LA VIABILITÀ, IN PARTICOLARE IL PROGETTO DELLA CIRCONVALLAZIONE »

Fugatti incontra il sindaco di Pinzolo: “Circonvallazione strategica”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha incontrato oggi nella sede di Piazza Dante il sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini. Al centro del confronto la viabilità, in particolare il progetto della circonvallazione di Pinzolo per la quale la Giunta provinciale ha recentemente nominato il commissario straordinario. Massimo Bonenti è infatti il tecnico incaricato dall’amministrazione provinciale per l’intervento previsto in val Rendena, una delle cinque opere strategiche individuate in tutto il Trentino e assegnate ognuna ad un diverso responsabile, dotato del potere di snellire le procedure e far partire i lavori.

“La circonvallazione di Pinzolo – ha detto il presidente Fugatti nel dialogo con Cereghini – è una delle cinque opere strategiche per la nostra provincia, un importante intervento che va a beneficio di un territorio, la val Rendena, che rappresenta un centro dell’economia e del turismo dell’intero Trentino”. L’avvio di questo come degli altri cantieri è una scommessa per il rilancio dell’economia trentina oltre l’emergenza Covid-19. “Con l’introduzione dei commissari – ha continuato il presidente -, la Giunta vuole dare un impulso decisivo ai lavori pubblici come volano per il nostro comparto economico e produttivo. Inoltre, la scelta dei tecnici che lavoreranno a stretto contatto con le comunità di riferimento costituisce un chiaro segnale di attenzione ai territori”.