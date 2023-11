FARCI E DEPRETTO (FDI) * SICUREZZA STRADALE: « FLASHMOB PER COMMEMORARE LE VITTIME SU STRADA, TRENTO – PALAZZO REGIONE (18/11 – 11.00) »

17.27 - venerdì 17 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sabato 18 novembre ore 11.00 c/o Palazzo della regione a Trento – Flashmob Giornata mondiale di commemorazione vittime su strada e proposte del Governo Meloni in materia di sicurezza stradale dei dipartimenti Vittime di violenze e Pari Opportunità e Famiglia di FdI. Il nostro partito di FdI organizza l’evento commemorativo che si terrà (domani) Sabato 18.11.23 alle ore 11.00 presso il Palazzo della Regione a Trento tema dell’iniziativa ‘PROPOSTE DEL GOVERNO MELONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE ‘ per commemorare le vittime su strada (giornata mondiale 18/11) in collaborazione con i dipartimenti Regionali vittime di violenza (Silvia Farci responsabile di tale dipartimento in Trentino Alto Adige) e Dipartimento Pari Opportunità e Famiglia (Respnsabile Regionale Tn-Aa Depretto Paola) realizzeranno un breve video per i social per parlare dei punti sensibili per la sicurezza stradale nella propria città e richiamare l’attenzione della Amministrazione locale sarà il capogruppo Consiliare di FdI del comune di Trento Giuseppe Urbani. Evidenzieremo in particolare modo criticità sulla viabilità della città di Trento .

*

Silvia Farci

Paola Depretto