CORTE CONTI – TRENTO * LUISA ZAPPINI: « SEQUESTRO CONSERVATIVO SU BENI IMMOBILI PER 200 MILA EURO, ESEGUITO DAL NUCLEO POLIZIA FINANZIARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA »

04 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento, dopo aver curato le indagini patrimoniali, ha eseguito su disposizione della locale Procura regionale della Corte dei conti, il sequestro conservativo su beni immobili della signora Luisa Zappini sino a un ammontare di € 200.000,00.

Il sequestro è stato richiesto, e ottenuto, dalla Procura della Corte dei conti per garantire il credito erariale in favore della Provincia autonoma di Trento a seguito della sentenza, emessa in data 14 ottobre 2022 dalla locale Sezione giurisdizionale, con cui l’allora responsabile della Centrale unica di emergenza era stata condannata al pagamento della somma di € 170.791,6, oltre oneri accessori, per il danno erariale cagionato in conseguenza di false dichiarazioni e attestazioni della presenza in servizio mediante le quali la dirigente aveva lucrato l’indebita retribuzione ed altri vantaggi patrimoniali connessi al servizio, oltre che per il danno all’immagine derivato dalla diffusione mediatica dei fatti penalmente rilevanti, già a suo tempo accertati dal Tribunale di Trento a carico della medesima dott.ssa Zappini.

La Procura è stata autorizzata a disporre il sequestro con ordinanza del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento che ha contestualmente fissato per il giorno 14 dicembre 2022 l’udienza per l’eventuale conferma del provvedimento cautelare.

Trento, 4 novembre 2022

La segreteria del Procuratore regionale