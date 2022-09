LISTA “VITA” * VACCINI COVID / RICORSO AL TAR LAZIO: AVV. HOLZEISEN: «LISTE “VITA”, DOCUMENTI CITATI E ALLEGATI AZIONE LEGALE / HEUTIGE DOKUMENTE UND INFORMATIONEN ÜBER EINE WICHTIGE RECHTLICHE AKTION »

17.35 - giovedì 08 settembre 2022

Il 7 settembre 2022 ho presentato ricorso al TAR del Lazio, ricorso con istanza cautelare (in allegato) avverso il silenzio diniego da parte delle responsabili autorità italiane (Ministero della Salute, AIFA e Istituto Superiore della Sanità) della richiesta ostensione (vedi in allegato) della documentazione relativa alle sperimentazioni in punto genotossicità, cancerogenicità e mutagenicità dei cosiddetti “vaccini-Covid-19” (vedasi istanza di ostensione da me presentata singolarmente e quale membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe)

La legge farmacologica europea (vedasi per i dettagli sia l’istanza di ostensione, sia il ricorso al TAR) prevede che queste sperimentazioni vengano categoricamente fatte prima dell’immissione sul mercato. Invece, nel caso dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 queste fondamentali sperimentazioni non sono mai state fatte.

Sugli ulteriori sviluppi verranno fornite informazioni anche sul mio sito web (renate-holzeisen.eu).

Am 7. September 2022 habe ich beim Verwaltungsgerichtshof in Rom/Latium einen Rekurs samt Beantragung einer Kautelarverfügung (siehe anbei) gegen die stillschweigende Verwehrung von Seiten der zuständigen italienischen Behörden (Gesundheitsministerium, AIFA – italienische Arzneimittelbehörde und ISS – Istituto Superiore della Sanità) der von mir (auch im Auftrage von Children’s Health Defense, einer von Robert Kennedy Jr. gegründeten Organisation zum Schutze der Gesundheit der Kinder) beantragten Herausgabe der Dokumente zu den Studien betreffend die Gen-Toxizität, Kanzerogenität und Mutagenität der sog. Covid-19-„Impfstoffe“ auf mRNA-Basis, Comirnaty von Pfizer/BioNTech und Spikevax von Moderna, (siehe anbei) eingereicht.

Laut EU-Arzneimittelrecht müssen diese Art von Studien verpflichtend für jegliche neue Substanz, und erst recht für eine Substanz, die unmittelbar in die Funktion unserer menschlichen Zellen eingreift, vor Inverkehrsbringung gemacht werden. Genau dies ist aber im Falle der sog. Covid-19-„Impfstoffe“ nicht gemacht worden, und damit wird die gesamte Bevölkerung seit 27.12.2020 einem immensen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt.

Über den weiteren Verlauf dieser wichtigen rechtlichen Aktion werden wir Sie auch über meine website (renate-holzeisen.eu) auf dem Laufenden halten.