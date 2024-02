BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 18 FEBBRAIO: « FDI 28,5% / PD 19,7% / M5S 16,1% / LEGA 8,7% / FI 7,2% / VERDI E SINISTRA 3,8% »

18.18 - domenica 18 febbraio 2024

Media sondaggi 18 febbraio: cala la Lega, bene il Centrosinistra. Fiducia in Meloni in ribasso. Stando alla media delle varie rilevazioni nell’ultimo mese l’ampio distacco tra la coalizione di Centrodestra e quella di Centrosinistra si è ridotta di ben un punto. Cominciando dalla coalizione di governo, gli istituti italiani registrano nel loro complesso un lieve calo di Fratelli d’Italia, che perde 2 decimi pur rimanendo nettamente primo partito con il 28,5%. Il calo maggiore della coalizione è però quello della lega, che cede ben 4 decimi e scende sotto il 9%, all’8,7%. Guadagna invece un decimo Forza Italia, che entra nella settimana del suo congresso con un valore stimato del 7,2%. Stabile Noi Moderati all’1%, la coalizione vale nel suo complesso il 45,4%, in calo di mezzo punto, ma comunque circa un punto e mezzo sopra il valore delle politiche.

Passando alle opposizioni come detto sopra rispetto a 4 settimane fa la coalizione di Centrosinistra è in crescita. Guadagna 3 decimi il PD, che avvicina il 20% con il 19,7%. Guadagna poi 2 decimi Alleanza Verdi e Sinistra, che ora vede vicina la soglia di sbarramento delle europee del 4%, con un 3,8%. Stabile Più Europa al 2,4%. Complessivamente il centrosinistra in assetto da politiche vale il 25,9%.

Lieve calo per il Movimento 5 Stelle, terzo partito al 16,1%. Stabile Azione al 3,8%, lieve calo di Italia Viva al 3,1%. Per quanto risguarda le opposizioni extraparlamentari cede 2 decimi Per l’Italia ItalExit all’1,2%, stabili invece allo 0,9% e 0,8% Unione Popolare e Democrazia Sovrana Popolare

In forte calo infine la fiducia nella premier Meloni, che vale a oggi poco più del 41% (41,2) con un calo di ben due punti e mezzo rispetto al dato di un mese fa.

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente