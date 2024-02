PAT * TINA E MILO: « GALLERIE PIEDICASTELLO, LE MASCOTTE UFFICIALI DI MILANO CORTINA 2026 SI SONO PRESENTATE AL PUBBLICO TRENTINO »

20.33 - sabato 17 febbraio 2024

Le Mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 hanno incontrato la popolazione alle Gallerie. In fila per una foto con Tina e Milo. Tutti in coda per un selfie assieme a Tina e Milo. Questo pomeriggio a Trento alle Gallerie in piazza di Piedicastello le Mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 si sono presentate al pubblico trentino. I due simpatici ermellini, uno bianco e uno bruno, alla loro apparizione davanti agli spazi espositivi hanno subito suscitato la curiosità e l’entusiasmo dei visitatori della mostra immersiva “Records” che non hanno perso l’occasione per farsi una foto.

Ad attenderli la vicepresidente e assessore provinciale allo sport Francesca Gerosa: “Un nuovo momento molto emozionante – ha spiegato Gerosa -. Le due Mascotte ci ricordano l’avvicinarsi di Olimpiadi e le Paralimpiadi, un evento che rimarrà nella storia e ci regalerà un ricordo che porteremo con noi per sempre. Ma quello che stiamo vivendo è anche un momento di unione tra lo sport, la cultura e la comunità alla quale vogliamo trasmettere i valori dei Giochi; è in occasioni come queste e in luoghi come questi che si vede quanto la cultura può dare alla comunità e quanto lo sport può dare alla comunità”.

Accompagnati anche dal sindaco di Trento Franco Ianeselli e dal direttore della Fondazione Museo Storico, dal presidente del Cip Trento Massimo Bernardoni e da Tito Giovannini, coordinatore del Coordinamento provinciale per le Olimpiadi, Tina e Milo hanno percorso tutti i 300 metri della Galleria Nera soffermandosi nei punti più iconici dell’esposizione e salutando tutti i visitatori incontrati. Una volta tornati all’aperto si è ripetuto il rito delle foto e dei selfie per la gioia dei bambini presenti.

Il tour trentino di Tina e Milo è cominciato questa mattina dalla Val di Fiemme nei luoghi che ospiteranno i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Alle 9.30 le due Mascotte si sono presentate allo stadio del salto di Predazzo dove hanno premiato i nuovi campioni italiani di salto speciale under 16 assieme al sindaco (facente funzioni) di Predazzo Giovanni Aderenti, del campione olimpico di Vancouver 2010 Alessandro Pittin e della combinatista fiemmese Veronica Gianmoena. Due ore più tardi la coppia di ermellini si è spostata allo stadio del fondo di Lago di Tesero. Qua assieme alla sindaca di Tesero Elena Ceschini e ai campioni olimpici Franco Nones e Cristian Zorzi, i due ermellini sono stati protagonisti di un simbolico passaggio di consegne con Skiri, la mascotte dei Campionati del Mondo e della Coppa del Mondo in Val di Fiemme, quindi hanno posato accanto al podio sul quale sono saliti i migliori tre atleti under 16 del campionato italiano di combinata nordica. Anche in questo caso le mascotte sono state simpaticamente circondati dai bambini a caccia di una foto ricordo con le Mascotte dei Giochi. In entrambi gli impianti sono in corso i lavori di adeguamento in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026; i cantieri non hanno affatto limitato lo svolgimento delle due competizioni che si sono svolte regolarmente e senza intoppi.