UGO ROSSI – INTERROGAZIONE * MORTE ORSA: « IL PRESIDENTE FUGATTI SI CONSIDERA “INCAPACE E INCOMPETENTE”, COME MI DESCRIVEVA NEL 2014? »

14.32 - mercoledì 07 settembre 2022

ORSA MORTA DURANTE LA CATTURA. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SI CONSIDERA “INCAPACE E INCOMPETENTE” COSÌ COME DESCRIVEVA NEL 2014 L’ALLORA PRESIDENTE?

Oggi 6 settembre 2022 durante le operazioni di sostituzione radiocollare è purtroppo morta un’orsa.

Accadde la stessa cosa nel 2014 con l’orsa Daniza.

Allora il consigliere Fugatti attuale Presidente della Provincia dichiarava quanto segue.

” La morte di Daniza perché non avrebbe retto la dose di anestesia iniettata durante il tentativo di cattura, dimostra tutta l’incapacità gestionale del progetto Life Ursus da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Noi siamo stati i primi a chiedere la cattura dell’orso dopo l’aggressione di Pinzolo; oggi, dopo quasi un mese dall’incidente, l’orso viene ucciso a causa di una anestesia troppo pesante eseguita dal Corpo Forestale.

Da parte nostra siamo dispiaciuti della morte di Daniza, ma allo stesso tempo crediamo che le responsabilità per come si sono svolti tragicamente i fatti, vadano addossate ad una giunta provinciale che non è oggi in grado nemmeno di catturare un orso munito di radiocollare senza ucciderlo.

Vista la gestione imbarazzante e la mancanza di professionalità dimostrata sin dall’inizio nel gestire le proprie competenze da parte della giunta provinciale, con tutte le ripercussioni negative che avrà il Trentino sotto il profilo dell’immagine e dell’impatto turistico per i prossimi anni, crediamo che il presidente Rossi debba rassegnare le dimissioni per incapacità e incompetenza.”

Si precisa che l’interrogante non chiede le dimissioni del Presidente ed esprimendo dispiacere per l’accaduto ed alla luce dei giudizi a suo tempo espressi,

si interroga il Presidente della Giunta provinciale

per conoscere:

1. se ritiene vi sia stata una “gestione imbarazzante e la mancanza di professionalità dimostrata sin dall’inizio nel gestire le proprie competenze da parte della Giunta Provinciale”;

2. se ritiene vi saranno danni all’immagine turistica del Trentino e come intende rimediare;

3. di chi sia a suo giudizio la responsabilità della morte dell’orsa;

4. se ritiene di essere o meno “incapace o incompetente”;

5. se e quando intende dimettersi illustrandone le motivazioni in caso di risposta negativa.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Ugo Rossi

Trento, 7 settembre 2022