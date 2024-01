CENTO PER CENTO ANIMALISTI * MANIFESTAZIONE A SARONNO: « ESPOSTI DUE STRISCIONI, UNO PER IL CANE “ARON“ ED UNO PER GLI ORSI DEL TRENTINO »

18.08 - domenica 14 gennaio 2024

Lo striscione del Movimento è stato messo al contrario, si tratta di una forma di protesta. Nel caso specifico, per contestare il governo che non ha ancora approvato il regolamento per le pene severe nei confronti di chi maltratta gli Animali.

I Militanti di centopercentoanimalisti stanno manifestando a Saronno vs la vergognosa sfilata degli Animali. Per l’occasione sono stati esposti due striscioni. Il primo: “politici locali e Trentini siete tutti aguzzini!”. Il secondo dedicato al povero Cane Aron, bruciato vivo da uno squilibrato.

Dopo le ultime notizie desolanti provenienti dal TAR di Trento e l’identificazione del povero Orso Mj5, è palese che i politici del Trentino ed alcuni villici, hanno dichiarato guerra agli Animalisti e tutti gli amanti degli Animali, ma noi accettiamo la sfida come abbiamo sempre fatto.

Nei prossimi giorni inizieremo la protesta denominata “il sacco della provincia autonoma di Trento”, ispirandoci alle sconfitte dei Romani, organizzeremo delle azioni ancora più incisive e provocatorie. Fugatti vincerà solo se noi avremo voglia di perdere!

CENTOPERCENTOANIMALISTI