BINELLI (COMMISSARIO LEGA TRENTINO) * AMMINISTRATIVE: « SALVINI RICANDIDA FUGATTI, CON LUI SI VINCE PERCHÉ HA GOVERNATO BENE »

15.55 - sabato 25 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Bene il confronto che c’è stato tra il ministro Matteo Salvini e il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti sulle grandi infrastrutture di cui il Trentino ha bisogno. È l’ennesima dimostrazione come la Lega al Governo e in Provincia lavora intensamente per velocizzare nel più breve tempo possibile e dare le risposte sulla viabilità e sulla mobilità che i trentini chiedono da decenni. Bene poi la conferma di Salvini per la ricandidatura di Fugatti alle prossime elezioni di ottobre. Come ha ricordato il segretario della Lega con Maurizio si vince perché ha governato bene il Trentino in questi anni”.

Lo dichiara in una nota il commissario della Lega Trentino Diego Binelli

Ufficio stampa – Lega Salvini Premier