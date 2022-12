APT VAL DI FASSA (TN) * #TRENTINOSKISUNRISE: « SEI LE OPPORTUNITÀ PER VIVERE UNA GIORNATA SULLA NEVE, CHE COMINCIA ALL’ALBA (28/12- 8/03)»

10.02 - giovedì 22 dicembre 2022

#trentinoskisunrise in Val di Fassa: in pista in prima fila. Dal 28 dicembre all’8 marzo, sei appuntamenti con sci all’alba e colazioni da re in rifugio. Osserva, assapora e lascia la tua scia. Quando? All’alba. Con #trentinoskisunrise in Val di Fassa, tra il 28 dicembre e l’8 marzo, sono addirittura sei le opportunità per vivere una memorabile giornata sulla neve che comincia – ebbene sì – quando le piste brillano alla luce della luna e delle stelle.

È proprio quando il blu della notte lascia, pian piano, posto all’aurora, che arrivi, con gli impianti di risalita appositamente aperti (tra le 5.30 e le 6.30 a seconda del mese), sui balconi panoramici di tutte le skiarea della Val di Fassa per assistere, in prima fila, allo show quotidiano e – anche per questo – più incredibile della natura: la nascita di un nuovo giorno. Un’illuminazione crescente che sulle Dolomiti ha le sfumature rosse e rosa dell’”enrosadira” (la parola ladina che indica il fenomeno dei raggi che colorano, di mille toni, la roccia dolomitica) e sulla neve ha il lampo del bagliore.

Immerso in questa luce vivida, in compagnia dei maestri di sci delle cinque scuole della Val di Fassa – ovvero di Canazei, Campitello, Pozza, Vigo e Moena – fai slalom per primo su piste che sembrano di velluto: l’aria frizzante, il disegno delle scie sulla neve intonsa e il silenzio delle montagne ti mettono appetito. E la colazione è subito servita: un caldo rifugio ti aspetta, con un’infilata di torte, biscotti e marmellate fatte in casa, pane fresco, yogurt, salumi e formaggi delle terre fassane e trentine: un pieno d’energia per rimetterti, lieto, di nuovo in pista.

L’iniziativa è rivolta anche a chi non scia, con due appuntamenti con trekking speciali il 28 gennaio e il 4 marzo (info su www.fassa.com).

*

Quando e dove

28 dicembre – Skiarea Belvedere di Canazei

Funivia Alba – Col dei Rossi / Pista Kristiania

Scuola sci Canazei Marmolada

Rifugio Sass Becè

4 gennaio – skiarea Col Rodella di Campitello

Funivia Col Rodella / Pista 3-Tre

Scuola sci Campitello

Rifugio Des Alpes

28 gennaio – skiarea Catinaccio di Sèn Jan di Fassa – Vigo

Funivia Catinaccio / Pista Thöni

Scuola sci Vigo di Fassa

Baita Checco

14 febbraio – skiarea Buffaure di Sèn Jan di Fassa – Pozza

Cabinovia Buffaure / Pista Valvacin

Scuola sci Vajolet

Rifugio Al Zedron

4 marzo – skiarea San Pellegrino di Moena

Seggiovia Costabella / Pista Paradiso

Scuola sci Moena Dolomiti

Baita Paradiso

8 marzo – Skiarea Ciampac di Alba di Canazei

Cabinovia Ciampac / Pista Sella Brunech

Scuola sci Canazei Marmolada

Rifugio Ciampac