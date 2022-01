REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * VISITA ASSESSORE OSSANNA COMUNE PREDAIA: « OK PROCEDURE RECLUTAMENTO PERSONALE COMUNALE PIÙ SEMPLICI E VELOCI »

9:52 - 22/01/2022

Visita istituzionale nel comune di Predaia dell’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna dove nell’occasione ha presentato la nuova legge approvata dalla Giunta regionale

Semplificare e accelerare ulteriormente le procedure di reclutamento del personale comunale. È questo l’obiettivo che si pone la nuova legge regionale approvata dalla giunta regionale che punta a una modifica del titolo III della norma sugli enti locali per ampliare la platea dei candidati ai concorsi per la copertura della carenza dei segretari comunali in tutto il territorio. Durante la visita istituzionale al comune di Predaia l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna ha voluto presentare al sindaco Giuliana Cova la nuova legge regionale per gli enti locali: “Questa è una legge molto utile ai comuni – ha spiegato Ossanna – perché darà la possibilità ai primi cittadini di semplificare ulteriormente le procedure di assunzione e di perfezionamento del personale all’interno delle loro strutture”.

Sono diverse le novità inserite nella nuova legge. C’è la possibilità di anticipare fino a tre mesi l’assunzione di nuovo personale per il periodo di affiancamento e fino a sei mesi se si tratta di segretari comunali. Inoltre, c’è la possibilità di accedere alle graduatorie per completare la copertura dei posti istituiti successivamente all’indizione di un concorso. Per quanto riguarda, invece, solo i segretari comunali c’è la riduzione dell’anzianità richiesta per la partecipazione ai concorsi delle classi superiori alla quarta, la semplificazione delle modalità concorsuali con prove scritte e orali e infine la possibilità di coprire i posti di segretario comunale anche attingendo alle graduatorie approvate da altri comuni o comunità comprendoriali. “È una legge molto utile quella approvata in Regione – ha detto il sindaco Cova – perché ci darà la possibilità di utilizzare delle procedure più semplificate per l’assunzione del personale che sta diventando sempre più fondamentale per garantire i servizi ai cittadini”.