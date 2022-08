SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * MOENA – ELEZIONE SOREGHINA E FINALE MISS ELEGANZA: « IL 13 AGOSTO LA VINCITRICE ACCEDERÀ DIRETTAMENTE ALLE PREFINALI NAZIONALI »

09.00 - giovedì 11 agosto 2022

Dopo diversi anni di assenza torna a Moena, nel cuore della Val di Fassa, l’appuntamento più seguito con la bellezza.

Una finale del Concorso Nazionale Miss Italia valevole per le Prefinali e finali in cui verrà eletta la nuova Miss Italia, per l’organizzazione del Comune di Moena in collaborazione con la Marcialonga.

Sabato 13 agosto nella Piazza centrale davanti al Municipio alle ore 21.15 si accenderanno i riflettori su oltre 20 ragazze provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi da maggio fino a qualche giorno fa in tutta la Regione che si contenderanno il titolo di Miss Eleganza Trentino Alto Adige.

La vincitrice, eletta da una selezionata giuria, accederà direttamente alle prefinali nazionali dal 15 al 18 settembre, ed assieme a Michelle De Pinto eletta Miss Miluna a Fiera di Primiero e Isabel Vincenzi eletta miss Cinema ad Andalo e alle altre 7 prefinaliste del TRENTINO ALTO ADIGE formeranno la squadra delle 200 ragazze provenienti da tutta Italia che si contendono la corona di Miss Italia 2022.

Ma la serata prevede un altro momento molto importante.

In occasione della cinquantesima edizione della Marcialonga, notissima manifestazione sportiva a livello internazionale, che si svolgerà a fine gennaio 2023, verrà eletta Miss Soreghina 2023. La collaborazione è partita già nella fase delle selezioni provinciali di Miss Italia Trentino Alto Adige, dove in alcune selezionate serate è stata eletta una Miss Soreghina: Pieve Tesino, Canazei, Pinzolo e Scena.

Queste 4 ragazze, oltre a tutte le ragazze presenti alla serata, che praticano sport in modo continuativo e che sono attive nel volontariato verranno giudicate da una apposita giuria, presieduta dal presidente della Marcialonga, Angelo Corradini per diventare la Soreghina 2023.

La Soreghina sarà la madrina ufficiale della cinquantesima edizione e presenzierà agli eventi più importanti legate alla manifestazione sportiva.

Durante la serata verrà valorizzato anche il kilometro zero con la presentazione delle creazioni moda realizzate a mano dalla stilista Ivana Penasa della sartoria Rivablanca di Cles. Una opportunità per le ragazze di vivere una esperienza in passerella come delle vere e proprie indossatrici.

L’hair look delle partecipanti è stato curato al meglio dal Salone Vanity Hair di Francesca Bernardi di Canazei, da moltissimi anni al fianco delle sfilate Miss Italia in Val di Fassa e Fiemme.

Madrine dell’evento saranno Sara Sief e Valentina Zanon elette qualche anno fa, ma sempre affezionate al concorso.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse, e in particolare a Radio Dolomiti per la sempre preziosa collaborazione., che riserverà alle due vincitrici uno spazio con delle interviste radiofoniche.

Le prossime date delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le finaliste provinciali saranno il 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Brunico.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Prossima tappa con la Finale Regionale di Folgaria con l’elezione di Miss Sorriso domenica 14 agosto.