ASSOCIAZIONE ARS MODI * GIUDIJAZZ: « ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DI MARIA VITTORIA “ORI” JEDLOSWKI, AL GRAND HOTEL DI COMANO TERME (LUNEDÌ 16 AGOSTO) »

Ultimo appuntamento per Giudijazz, la sezione del TrentinoInJazz 2021 localizzata nelle Valli Giudicarie, organizzata da Associazione Ars Modi, con la direzione artistica di Edoardo Bruni. Lunedì 16 agosto al Grand Hotel di Comano Terme il concerto di Maria Vittoria “Ori” Jedloswki dal titolo Musica, quotidiana felicità, con musiche di Jana Obrovska, Maria Linnemann, Johann Kaspar Mertz, Bach, Villa Lobos e della stessa Ori.

“La musica è per me un maestro di felicità: conduce al contatto con l’essenza di sé e al contatto con l’essenza comune agli altri esseri viventi, umani e non. La musica è un naturale armonizzatore di emozioni, onora l’amore, insegna la pazienza e la concentrazione, amplifica la gioia ed il respiro, apre le orecchie ma anche lo sguardo verso il dentro e verso il fuori, verso il grande e verso il piccolo. La musica insegna a sentirsi a proprio agio nella propria pelle, nel posto giusto e al momento giusto”.

Così dichiara l’artista milanese, docente di chitarra classica al conservatorio G. Verdi di Milano, compositrice e cantautrice, studiosa di musiche scritte da donne. Eclettica interprete di musica classica e contemporanea, compositrice di canzoni e improvvisazioni, è una viaggiatrice con la chitarra in spalla pronta a cogliere i momenti più suggestivi per imbracciare il suo strumento e creare brevi concerti di canzoni, o musica classica, o improvvisazioni, ispirati dai luoghi in cui si trova.

Prossimo appuntamento TIJ: 22 agosto, Ciampedie (TN), Drumlanduo.