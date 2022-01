SOLE 24 ORE * LEGGE DI BILANCIO 2022: « DAL 4 GENNAIO IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO TRE GUIDE ALLA MANOVRA, PRIMA PUNTATA DEDICATA AI BONUS EDILIZI »

18:05 - 3/01/2022

Triplo appuntamento con le prime guide alle novità della manovra del Sole 24 Ore a partire da martedì 4 gennaio, dopo che ha avuto l’ultimo via libera da parte della Camera e che è stata pubblicatain Gazzetta Ufficiale. Gli inserti di quattro pagine saranno contenuti all’interno del giornale e affronteranno in modo veloce ma approfondito i temi più importanti della legge di bilancio.

Partenza, come detto, martedì 4 gennaio con la prima puntata dedicata alle novità in materia di bonus edilizi. Attenzione puntata, dunque, sul nuovo calendario delle agevolazioni e sugli sconti previsti per i prossimi anni.

Mercoledì 5 gennaio sarà, invece, la volta della guida dedicata alle novità per le imprese. In questo caso focus sulle misure agevolative per le imprese e sugli interventi in tema di ammortizzatori sociali e delocalizzazione.

Il trittico si chiuderà venerdì 7 gennaio con le pagine che prenderanno in esame le novità per la famiglia. Sotto esame, fra le altre misure, la riforma dell’Irpef, le novità sull’assegno unico e sulle pensioni.