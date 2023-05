LAV * ORDINANZE TAR TRENTO -GRANDI CARNIVORI: « JJ4 E MJ5 PER ORA SONO SALVI, ACCOLTI I NOSTRI RICORSI / SECONDA SCONFITTA PER FUGATTI »

10.51 - venerdì 26 maggio 2023

JJ4 E MJ5 PER ORA SONO SALVI! ACCOLTI I RICORSI DI LAV! SECONDA SCONFITTA PER FUGATTI. LAV: SOSPESA L’UCCISIONE DEGLI ORSI FINO AL 27 GIUGNO.

Una nuova vittoria di LAV! Sospesa uccisione di Jj4 e Mj5 fino al 27 giugno, la vita degli orsi per ora è salva.

Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e LAV depositerà il progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio santuario sicuro, sostenendone interamente le spese.

Il 14 dicembre ci sarà l’udienza di merito del TAR, LAV ritiene che fino a questa data Jj4 e Mj5 non possano essere uccisi.