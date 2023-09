CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * BYPASS FERROVIARIO: « INDAGINI AMBIENTALI, LA GIUNTA HA EVIDENZIATO CHE APPA È IN COSTANTE CONTATTO CON I CARABINIERI-NOE »

19.15 - mercoledì 27 settembre 2023

Si è tenuta questo pomeriggio la seduta d’aula convocata per consentire una comunicazione della Giunta sui lavori per la realizzazione del bypass ferroviario di Trento, richiesta da sette consiglieri di minoranza. La richiesta sottoscritta era di una comunicazione all’aula sulle iniziative dell’esecutivo sulla situazione e sulle tempistiche di realizzazione della circonvallazione ferroviaria e sulle garanzie che si intendono adottare circa la tutela della salute pubblica.

La Giunta ha presentato anzitutto l’articolazione delle fasi dell’elaborazione del progetto esecutivo, proposto una disamina dei lavori iniziati nelle aree nord e sud e ricordato il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale (decreto 83 del maggio 2022) del Ministero della Transizione ecologica. L’esecutivo ha poi precisato come Appa abbia operato e continui a farlo da un lato autonomamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali che le competono e che dall’altro opererà quando direttamente coinvolta a supporto dal Ministero.

Trattando delle indagini aggiuntive sui lavori adiacenti al Sin Trento nord, la Giunta ha evidenziato che tutte le indagini ambientali, oltre che indicate e concordate con Appa, sono costantemente controllate, verificate ed eseguite in contraddittorio e che Appa (che ha ringraziato) è inoltre in costante contatto con il Noe dei carabinieri, con cui è delegata alle indagini relative all’area sotto sequestro, e con la Procura della Repubblica per tutti gli accertamenti e aggiorna costantemente il Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica, nonché l’Apss e il Comune di Trento. L’esecutivo ha infine accennato alla condivisione (che si augura prosegua in futuro) trovata con il Comune di Trento sul fatto che l’opera sia importante, ma che al tempo stesso sia necessario garantire la massima attenzione alla sicurezza per i lavoratori e per i cittadini.

Dopo la comunicazione, le minoranze hanno detto di apprezzare l’ottimismo dell’assessore, ma rilevato l’estrema problematicità dell’opera e sottolineato la fragilità dei terreni interessati. Per l’opposizione le amministrazioni hanno abdicato al ruolo di garanzia della regia delle operazioni di disinquinamento. Sempre l’opposizione ha ricordato gli impegni presi in precedenza dall’aula, ad esempio con la risoluzione 83 del 2021. Quindi ha affrontato il nodo dei costi parlando dell’opera come di un buco senza fondo e ricordando che un’alternativa al bypass sarebbe stata possibile, investendo sulla linea storica e sulle tipologie di convogli.

Le minoranze hanno parlato ancora di emergenza inquinanti e affermato che la sequenzialità delle cose avrebbe richiesto di procedere prima con la caratterizzazione dell’area, poi con la bonifica, infine con il passaggio. Step per cui servono risorse: in questo senso è stato espresso un appello perché la Provincia ci metta del suo per sanare una ferita di 50 anni del capoluogo. Un consigliere di minoranza ha inoltre espresso perplessità per la non avvenuta trasmissione online della diretta dei lavori consiliari, affermazione alla quale il presidente ha risposto assumendosi la responsabilità della decisione.

La maggioranza ha invece rivolto un ringraziamento alla Giunta per la relazione all’aula e ricordato l’importanza della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Fa specie, ha affermato, che le minoranze vogliano addossare tutte le colpe a questo esecutivo quando l’opera è sovraprovinciale e quando gli inquinanti sotto il terreno sono lì da decenni. Ancora, per la maggioranza fa specie che chi è contrario al bypass siano coloro che sostengono la necessità di spostare il traffico dalla strada alla ferrovia: i disagi ci sono nella realizzazione di qualsiasi infrastruttura, ma si tratta di opere necessarie. Tra gli interventi degli esponenti di maggioranza c’è poi quello di chi, non contrario alle grandi opere, ha ricordato che la grande incognita sui terreni da attraversare era stata chiara fin da subito e che ora ci si aspetta che si inizi a parlare di salute pubblica e di come tutelarla.

Rispondendo a un’istanza delle minoranze che chiedevano un’informativa della Giunta, non necessariamente in Consiglio, sull’accordo firmato assieme all’Alto Adige con il Ministro dell’Economia, la Presidenza ha espresso la disponibilità, sentita la Giunta, alla convocazione di una Capigruppo.