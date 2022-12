ROSSATO – CIA – DALPALÙ (FDI) * PALESTRA LICEO “GIOVANNI PRATI”: « STABILE ALLA MERCÉ DI SPACCIATORI E SENZA FISSA DIMORA, VENGA MESSO AL PIÙ PRESTO IN SICUREZZA »

17.25 - domenica 11 dicembre 2022

Palestra Liceo Classico “Giovanni Prati”, Rossato (Fratelli d’Italia). “stabile alla mercé di spacciatori, tossicodipendenti e senza fissa dimora: venga messo al più presto in sicurezza!”. Nelle scorse ore siamo venuti a conoscenza della situazione disastrosa in cui sta versando la palestra in ristrutturazione del Liceo Classico cittadino “Giovanni Prati”. Lo stabile dell’Istituto attualmente in ristrutturazione e facilmente accessibile da alcune transenne praticamente aperte, risulta meta specialmente nelle ore notturne di persone senza fissa dimora, spacciatori e tossicodipendenti.

Le immagini raccapriccianti che ci sono giunte, sono la testimonianza inequivocabile della situazione. Nella giornata di mercoledì 7 dicembre, si sarebbe registrato l’ultimo di una serie di sopralluoghi da parte delle Forze dell’Ordine all’interno della struttura.

Tale situazione inoltre, non permette agli operai addetti alla ristrutturazione dell’immobile la normale prosecuzione e quindi il termine dei lavori.

Rimaniamo basiti dinnanzi all’ennesima occupazione di un immobile sul territorio comunale di Trento, questa volta proprio nel cuore della città e ai danni di un Istituto scolastico storico come il Liceo Prati. Ci chiediamo inoltre come sia possibile che tale situazione si stia protraendo addirittura da qualche mese, senza che ci sia stato alcun intervento risolutivo.

Siamo certi che l’Assessore all’Istruzione Università e Cultura Mirko Bisesti, saprà rispondere in tempi brevi alla necessità di una messa in sicurezza dello stabile e di conseguenza al ripristino di una condizione di decoro della struttura, al fine di consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione.

*

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Bruna Dalpalù