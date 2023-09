MORANDUZZO (LEGA) * CICLABILI GARDOLO (TRENTO): « LA SITUAZIONE STA DANNEGGIANDO I COMMERCIANTI, ESAGERATA LA PASSIONE DI COSTRUIRE CICLABILI »

20.16 - martedì 5 settembre 2023

Ciclabili a Gardolo. Moranduzzo: “La situazione sta danneggiando i commercianti”.

Questa oltremodo in città e nella periferia di Trento sta raggiungendo livelli incredibili. L’ultimo caso che ha suscitato preoccupazione riguarda il quartiere di Gardolo, in cui la nuova ciclabile in Via 4 novembre sta creando notevoli disagi per le attività commerciali locali. Problema simile anche in Via S.Anna.

Ritengo che ormai è innegabile che la promozione della mobilità sostenibile e l’incentivazione dell’uso della bicicletta siano fattori fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita cittadina, ma la tendenza a costruire ciclabili senza tener conto delle reali esigenze delle persone sta creando problemi sia in centro sia in periferia.

A ciò si è aggiunto anche quella che pare un’assenza di dialogo tra l’amministrazione comunale e la circoscrizione di Gardolo, entrambe rette dal centrosinistra. È indispensabile che le decisioni vengano prese con un confronto e una concertazione con tutte le parti interessate, al fine di evitare situazioni come quella attuale.

È necessario porre un freno a questa proliferazione di ciclabili e rivolgersi alla progettazione e all’implementazione di tali infrastrutture con una maggiore attenzione e cautela.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.