COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * TRENTINO: « COME SI STA PREPARANDO L’APSS PER FRONTEGGIARE LE PROBLEMATICHE SANITARIE LEGATE ALLA STAGIONE DEGLI SPORT INVERNALI?

L’avvicinarsi della prossima stagione invernale, con la riapertura degli impianti sciistici, sta destando grande preoccupazione negli ambienti sanitari provinciali.

La contrazione delle risorse umane, in parte dovuta alla sospensione del personale sanitario non vaccinato (medici, infermieri e oss), la riduzione dei posti letto e delle sedute operatorie legate alla fase emergenziale COVID-19 tutt’ oggi esistente, rischiano di mettere in ulteriore crisi il nostro sistema sanitario, considerando che i dati storici attestano in media un incremento di circa il 30% degli accessi ospedalieri e dei ricoveri conseguenti al flusso turistico invernale in particolare per le problematiche traumatologiche.

*

Si interroga pertanto il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

quali misure preventive ha messo in atto l’Apss allo scopo di far fronte in maniera efficace al probabile incremento di accessi ospedalieri legati agli sport invernali, in particolare :

potenziamento del personale sanitario, specie per quanto riguarda la medicina di urgenza (pronto soccorso);

aumento dei posti letto e del personale sanitario per garantire adeguati livelli assistenziali;

aumento delle sedute operatorie e del personale sanitario dedicato.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde