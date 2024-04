TERMOMETRO POLITICO * INTENZIONI DI VOTO 5 APRILE: « FDI 27,6% / PD 19,5% / M5S 15,9% / LEGA 8,6% / FI 7,1% »

08.16 - domenica 7 aprile 2024

Sondaggi elettorali TP 5 aprile intenzioni di voto. La lista di Michele Santoro parte bene. Giù la Lega

Chiudiamo il nostro sondaggio settimanale con le intenzioni di voto. Il dato più rilevante riguarda la caduta della Lega, che passa dal 9% all’8,6% (-0,4% in una settimana). Non ne approfitta, però, Forza Italia, che cala di un decimale. La differenza attualmente è di 1.5 punti. Andando verso i primi tre partiti italiani, le variazioni sono minime: FDI +0,1%, PD stabile e M5S -0,1%.

C’è già un primo balzo in avanti del movimento firmato da Michele Santoro, Pace Terra Dignità. Settimana scorsa ha esordito con l’1,8% e oggi è già al 2,1%. Cresce leggermente anche Sud chiama Nord di Cateno De Luca (da 0,5 a 0,8).

Fiducia in Giorgia Meloni: al 5 aprile, è un nuovo minimo storico

Chiudendo con la fiducia in Giorgia Meloni, la premier continua a perdere consensi. Aumenta di 0,7 punti la frequenza di risposta di chi non ha minimamente fiducia in Meloni (49,2%) e, nel complesso, le risposte positive calano dal 39,3% di settimana scorsa al 38,8% di quest’ultima rilevazione.

sondaggi tp 5 aprile 2024 fiducia in Giorgia Meloni

Nota metodologica: Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 4.400 interviste realizzatee tra il 2 e il 4 aprile 2024.