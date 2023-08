PAE – PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * GRANDI CARNIVORI: « A TRENTO IL 16/9 CORTEO NAZIONALE CONTRO LA CACCIA, IN DIFESA DI ORSI E LUPI »

17.55 - venerdì 4 agosto 2023

TRENTO: CORTEO NAZIONALE CONTRO LA CACCIA, IN DIFESA DI ORSI E LUPI

Sabato 16 settembre ore 14 a Trento si svolgerà la manifestazione/corteo nazionale contro la caccia, contro i decreti di abbattimento degli orsi e lupi firmati dal presidente della PAT, Maurizio Fugatti e per la chiusura del carcere lager Casteller dove sono ancora detenuti Gaia e Papillon.

Sarà un giorno importante visto che precede l’apertura di una stagione venatoria mai così cruenta ed invasiva come annunciata per quest’anno considerate le leggi pro-caccia dell’attuale Governo con la complicità di alcune Regioni che consentono di sparare a tutte le specie in tutti i luoghi anche nelle riserve, valichi e centri abitati per tutto l’anno persino con l’utilizzo di archi e frecce, l’ utilizzo di uccelli di richiamo, nonché di tollerare il fenomeno del bracconaggio. Una politica senza scrupoli che non esita a sacrificare illegalmente milioni di esseri senzienti alle logiche del profitto delle lobby dei cacciatori e delle industrie delle armi in cambio di mazzette e consenso elettorale.

Per la pessima gestione della caccia l’Italia torna sotto la lente dell’Europa. In questi giorni dalla Commissione UE dure accuse di violazione delle norme su bracconaggio, mancato divieto sulle munizioni al piombo, caccia a specie in sofferenza e in periodo di migrazione. l’apertura di una procedura EU Pilot (n. 2023/10542) nei confronti dell’Italia per violazione delle norme europee in materia di caccia, in particolare per mancato rispetto della direttiva Uccelli (2009/147 CEE) e del Regolamento europeo 2021/57. Non solo le lobby dei cacciatori con i politici ed amministratori compiacenti ma TUTTI i cittadini italiani saranno costretti a pagare le conseguenze di una pesante procedura d’infrazione.

Evento organizzato dal movimento politico Partito Animalista Europeo unitamente alle associazioni animaliste Fronte Animalista, META nazionale, META sez. Milano, AVI nazionale, No Mattatoio sez. Milano.

Partito Animalista Europeo