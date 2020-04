DALLAPICCOLA – DEMAGRI – ROSSI (PATT) * CARENZA LAVORATORI IN AGRICOLTURA: « GIUSTE LE PAROLE DELL’ASSESSORA, MA FINO AD ORA SOLO PAROLE ED IN GERMANIA AGISCONO COSì… (LINK)»

CARENZA LAVORATORI IN AGRICOLTURA: GIUSTE LE PAROLE DELL’ASSESSORA MA CHIEDIAMO FATTI DA UN ANNO E FINO AD ORA, SOLTANTO PAROLE.

Ci sono slogan che piacciono tanto ad una grossa fetta di popolazione che, in quanto tale, va rispettata e capita. Il problema per chi li usa e chi li vorrebbe veder realizzati, si configura nel momento in cui si deve passare dalla fase di annuncio alla fase di applicazione.

Ne sanno qualcosa i contadini che sotto ai post sui social, che minacciano di revocare il reddito di cittadinanza a chi non vada a lavorare nei campi, di like ne mettono gran pochi. Vediamo di capire insieme il perchè!

A livello puramente teorico e diciamo pure semplicistico, parliamo di un provvedimento giusto e non nuovo – tanto che esiste già – ma che va semplicemente reiterato ed applicato. Il problema della carenza di personale però non può esser risolto in maniera così semplicistica e pigra! Come si fa a pensare che sia sufficiente ordinare che qualche funzionario risolva i problemi delle carenze di personale in agricoltura codificando una norma, che sia poi sufficiente annunciare sui social, per risolvere il problema? I numeri dei fabbisogni sono impressionanti e per essere saturati richiederebbero un impegno personale e diretto da parte dell’assessora, fatto di intelligence politica e relazioni tra Roma e Bruxelles. Ne sanno qualcosa i contadini locali in contatto col mondo tedesco. In Germania, da quasi un mese ormai, si è già passati dalla parola all’azione. Per la testimonianza di quanto affermato, è molto interessante leggere quanto riportato in calce a questo pensiero e che riguarda un estratto di scambi mail e newsletter che ci aiutano a capire di come abbiano affrontato e risolto il problema lì.

Per quanto riguarda il livello locale invece siamo ancora completamente al buio. Le esternazioni della giunta Provinciale ci fanno capire che a livello locale non solo siamo lontani anni luce dalla soluzione del problema ma non ne abbiamo nemmeno capito l’esatta dimensione.

Proviamo a spiegare meglio attraverso dei numeri, partendo da un esempio con la zona nord-ovest dell’alta Valsugana, dal Pinetano e dintorni, fino ai Mocheni, dove la coltivazione prevalentemente è rappresentata dai piccoli frutti. Diciamo, che ci sono circa 10000 abitanti con una forza lavoro che può essere intorno al 40% e di questi, i disoccupati sono circa il 5%: dunque parliamo di 150/200 persone. Ora, per coltivare piccoli frutti servono circa 8 persone/ha e gli ettari coltivati nella zona, possono verosimilmente essere considerati poco meno di un centinaio: parliamo dunque di un fabbisogno che può avvicinarsi alle 7/800 persone. Tolti i familiari che possono saturare circa 150/200 (in base al numero di aziende) e considerando che gli “scaldadivani” (così come brutalmente li definisce l’assessora) obbligati ad accettare possano essere circa la metà dei disponibili, ben si capisce che, anche se questo provvedimento avesse successo, si arriverebbe a saturare forse meno di un quarto del fabbisogno.

Si moltiplichino pure questi numeri su scala Provinciale (dove la dimensione del problema vale circa 25000 contratti di lavoro) e in un attimo si capirà il senso della nostra preoccupazione. Come leggerete anche sotto nella newsletter tedesca, a questi problemi si aggiunge oggi una preoccupazione in più. Stiamo infatti parlando di agricoltura sempre più specializzata, tecnologica, di precisione e di responsabilità, dove anche il personale va formato e non improvvisato – innanzitutto al fine di non essere pericoloso per se stesso – per arrivare ad essere in grado di garantire standard di prestazione quali-quantitativi accettabili. Lavorare l’ortofrutta o con il bestiame oggi, non può essere affidato all’improvvisazione e non è giusto che le imprese agricole debbano accollarsi la preoccupazione che molte delle povere persone, che si trovano nella necessità impellente di ricorrere acquisti strumenti di assistenza sociale, non si trovano nelle condizioni psicofisiche ideali per reggere lavori così impegnativi.

Da lungo tempo segnaliamo il problema della carenza di personale, sia per evidenza dello stesso che per esperienza nostra. Lo abbiamo fatto in tempi assolutamente non sospetti e cioè a partire dallo scorso anno, in particolare nell’interrogazione 774 del 6 settembre 2019. Se la giunta avesse interpretato il suo ruolo con impegno e serietà, se fossero stati verificati dei canali e accordi di diverso tipo, probabilmente si sarebbe riusciti ad arrivare a situazioni simili a quelle ad esempio che sono state costruite in questi giorni in Germania, proprio come rappresentato sotto.

E a questo punto, visto che nella nostra riflessione, riferendoci ai risultati abbiamo parlato di giunta e di disoccupati: scaldadivani, adesso, a chi lo dobbiamo dire?

SOTTO, L’ESTRATTO DA UNA NEWSLETTER TRA CONSORZI DI PRODUTTORI TEDESCHI (tradotto liberamente)

Schächter 8 aprile 2020, 17:33

Di ….omissis…

A ..omissi…, Karlsruhe.

Si deve agire rapidamente perché le condizioni cambiano ogni ora: martedì, l’Ispettorato federale della polizia, l’ufficio distrettuale di Rastatt e gli operatori aeroportuali di Rheinmünster-Söllingen non erano ancora sicuri se otto aerei avrebbero fatto volare per la prima volta a partire da giovedì, gli aiutanti della raccolta dalla Romania all’aeroporto di Baden. Invece, improvvisamente a partire da mercoledì, sette voli iniziano a Cluj e a Sibiu.

Da quando il governo federale ha deciso una settimana fa, di allentare il divieto d’ingresso per i lavoratori del raccolto a causa della crisi di Coronavirus e di far volare 40.000 lavoratori stagionali dall’est Europa verso otto aeroporti di destinazione in Germania in aprile e maggio, ci sono stati nuovi sviluppi costanti. Ma una cosa è certa: i produttori di asparagi e fragole sono sollevati di poter contare su dipendenti di vecchia data, principalmente dalla Romania. “Senza questo, dovremmo affrontare una catastrofe”, afferma Markus Leicht, che, con la sua azienda a Eggenstein-Leopoldshafen, ha prodotto 250 tonnellate di asparagi l’anno scorso.

Leicht ha registrato le date di ingresso per 40 rumeni su un sito web attivato dall’Associazione degli agricoltori tedeschi. Sabato dovrebbero atterrare all’aeroporto di Baden. “Spero che arrivino anche tutti”, afferma Leicht, che ha bisogno di circa 300 lavoratori nella fase di punta della raccolta degli asparagi e delle fragole. Verranno effettivamente tutte e 40 le persone di Easily Expected? Molti rumeni, polacchi e croati che sono venuti in Germania in auto o in autobus per il raccolto per anni avrebbero paura di volare, afferma Leicht. Inoltre, molti hanno comprensibilmente temuto di entrare attualmente in Germania, per paura di essere infettati dal virus corona. In Germania, il tasso di infezione è significativamente più alto di quello attuale, ad esempio in Romania. Al contrario, i dipendenti della Croce Rossa tedesca, dopo l’atterraggio all’aeroporto di Baden, dovrebbero verificare “mediante ispezione” e “mediante misurazione della febbre” se gli assistenti del raccolto hanno mostrato sintomi di un’infezione da coronavirus. In questo caso, queste persone dovrebbero tornare immediatamente indietro. I test devono essere effettuati anche in Romania, organizzati dalle compagnie aeree, tra gli altri. Per le due settimane di permanenza, gli aiutanti del raccolto vivono in quarantena effettiva, in alloggi forniti dalle fattorie, lavorano in campi separati e non sono autorizzati a lasciare i propri alloggi. Le compagnie devono garantire il rispetto di queste regole, nonché del pagamento dei voli, che costano tra 100 e 175 euro. Il suo funzionamento è “Corona free”, assicura Markus Leicht. Gli aiutanti del raccolto dell’Europa orientale che erano venuti prima delle restrizioni all’ingresso erano già lì da tre settimane e mezzo.

Simon Schumacher, amministratore delegato dell’Associazione dei coltivatori di asparagi e fragole della Germania meridionale (VSSE) a Bruchsal, è a conoscenza solo di due casi di corona nelle aziende, non tra la forza lavoro. La crisi di Corona, in particolare, avrebbe enormi problemi per le aziende che fornivano i loro asparagi solo al settore della ristorazione.

Markus Leicht è più strutturato e, tra le altre cose gestisce cinque negozi agricoli nella regione, serve una grande catena di supermercati e discount, ma anche ristoranti. Negli ultimi anni, circa 148.000 aiutanti del raccolto sono stati disponibili per i produttori di asparagi in Germania. Questo numero non sarà affatto raggiunto dagli europei dell’est che hanno volato quest’anno. 300 persone non saranno in grado di aiutare al culmine del raccolto con la stessa facilità dell’anno scorso.

Non mancano le offerte di aiuto locale per i produttori. Ma molti tedeschi avrebbero smesso dopo poche ore a causa del duro lavoro, secondo l’industria. I team consolidati e di lunga data dell’Europa orientale hanno lavorato in modo efficiente. Si presume che un lavoratore a lungo termine dell’Europa orientale possa essere sostituito solo da tre a quattro principianti, afferma Schumacher di VSSE. D’altra parte, le persone in cerca di lavoro sono spesso scoraggiate dai salari. Ancora e ancora si sente che alcuni agricoltori non offrono nemmeno alle persone un salario accettabile.

Molte offerte di aiuto sono attualmente ben accette, afferma Markus Leicht: “Ma semplicemente non è fattibile in termini di organizzazione”. Dopo aver consultato l’Ufficio distrettuale di Karlsruhe, cercherà comunque di istruire un gruppo di richiedenti asilo in campi separati nella raccolta degli asparagi mercoledì prossimo.

DI SEGUITO, UN ESEMPIO DI INFORMAZIONE DA UN PRODUTTORE TEDESCO ED INVIATAGLI DAL SUO CONSORZIO DI RIFERIMENTO (l’Associazione dei coltivatori di asparagi e fragole della Germania meridionale)

Gentile signor …omissis…

Per l’ingresso dei lavoratori stagionali dalla Romania alla Germania, tenere presente quanto segue:

La registrazione dei lavoratori stagionali su https://saisonarbeit2020.bauernverband.de/ deve essere effettuata entro le 11:55 sulla lezione della data del volo. Puoi trovare le istruzioni qui.

Non è necessaria la conferma della protezione dei dati degli aiutanti del raccolto per la registrazione. Serve solo a soddisfare le normative sulla protezione dei dati.

I lavoratori stagionali devono aver ricevuto preventivamente informazioni scritte sulle misure di igiene e acconsentito.

Si prega di notare che le modifiche possono essere apportate nel portale di registrazione fino a 48 ore prima della partenza.

Registrandosi su https://saisonarbeit2020.bauernverband.de/, la polizia federale riceve l’elenco dei propri lavoratori stagionali. Non è più necessario inviarli alla polizia federale.

Per l’ingresso, i lavoratori stagionali hanno bisogno del contratto di lavoro o di una conferma da parte del datore di lavoro (preferibilmente bilingue) e di un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto).

Il controllo sanitario viene effettuato presso l’aeroporto di destinazione. Gli aeroporti stanno attualmente coordinando i dettagli dei controlli sanitari con le autorità sanitarie competenti. Le compagnie aeree charter coordinano anche parzialmente il controllo sanitario. Se i voli sono prenotati su voli di linea, il datore di lavoro è anche responsabile del test sanitario. Tuttavia, questo è con la polizia federale e l’operatore aeroportuale, nonché con un servizio medico come Chiarire DRK, ASB o THW. Non è possibile testare autonomamente gli aiutanti del raccolto al di fuori della zona di transito con personale medico.

Maggiori informazioni sono disponibili qui nelle FAQ di Pro Sky consultabili qui:

Opzioni di prenotazione

Pro Sky: https://info.pro-sky.com/de/sonderfluege-erntehelfer

Eurowings: https://www.eurowings.com/de/informieren/aktuelles-hilfe/erntehelfer.html?gwc=purlerntehelfr

Air Partner: https://www.airpartner.com/de/flugzeug-chartern/erntehelfer-frage

Nota: è possibile specificare le proprie esigenze e le date desiderate con le compagnie aeree. Non esiste un numero minimo per la prenotazione di un volo.

Arrivo in Romania all’aeroporto

Se i tuoi lavoratori stagionali rumeni hanno problemi ad arrivare all’aeroporto, dovresti segnalare alla polizia o ai rappresentanti militari la 7 ° ordinanza militare del 4 aprile 2020, articolo 10, che consente esplicitamente ai lavoratori stagionali di partire:

______________________________________________________________________

Art. 10. – (1) Sunt permise zborurile efectuate de toţi operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităţilor uffic din ţara de destinaţie. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică lucrătorilor care-şi desfăşoară activitatea în domeniul sanitar şi al asistenţei sociale.

(Traduzione con traduttore Google) Art. 10. – (1) I voli di tutte le compagnie aeree con voli irregolari (charter) sono consentiti per il trasporto di lavoratori stagionali dalla Romania verso altri paesi con l’approvazione delle autorità competenti del paese di destinazione. (2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai dipendenti che svolgono le loro attività nel campo dell’assistenza sanitaria e sociale.

Fonte: https://huff.ro/stiri/ordonanta-militara-nr-7-din-4-aprilie-2020-205592

______________________________________________________________________

I tuoi lavoratori stagionali dovrebbero anche essere in grado di mostrare un contratto di lavoro bilingue mentre viaggiano in aeroporto.

Il viaggio verso l’aeroporto funziona in taxi dopo il primo feedback dei coltivatori. Il trasporto pubblico è fermo.

Si prega di notare che integriamo regolarmente le FAQ per l’ingresso dei lavoratori stagionali sulla homepage di vsse.de nell’area protetta.

Qui troverai un’offerta di Firmenich su maschere protettive e altri articoli di sicurezza sul lavoro.

Cordiali saluti: Herr …omissis…