FONDAZIONE CARITRO * “PROGETTO AMBASCIATORI”: « SABATO A TRENTO 17/9 LA PRESENTAZIONE STAMPA DELLA PRIMA EDIZIONE, IN MEMORIA DI ANTONIO MEGALIZZI »

19.46 - giovedì 15 settembre 2022

Evento di restituzione della prima edizione del Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi, sostenuto da Fondazione Caritro, dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea e dalla Regione Trentino-Alto Adige. La cerimonia si terrà sabato 17 settembre alle ore 10:30 a Trento presso la Sede di Fondazione Caritro, in via Calepina 1.

Sviluppare un senso critico ed essere cittadini europei più consapevoli: sabato 17 settembre l’evento di restituzione del Progetto Ambasciatori

Fondazione Antonio Megalizzi e Fondazione Caritro accoglieranno i partecipanti della Prima Edizione del Progetto Ambasciatori. La cerimonia si terrà a Trento sabato 17 settembre alle ore 10:30 presso la Sede di Fondazione Caritro, in via Calepina 1. Per l’occasione saranno presenti i rappresentanti delle Istituzioni e delle realtà coinvolte nel Progetto. Durante la cerimonia verranno consegnati gli attestati di partecipazione agli ambasciatori e ambasciatrici prendenti parte all’edizione 2021/2022 del Progetto.

30 le studentesse e gli studenti formati grazie a questo percorso, universitari e neolaureati pronti a ricoprire il ruolo di “Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi” al fine di presentare tematiche riguardanti la storia, l’economia e le politiche delle istituzioni europee nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella sua prima edizione, il progetto ha raggiunto più di 80 istituti e oltre 2.700 studenti in tutta Italia.

“Crediamo molto nel Progetto Ambasciatori perché la conoscenza della realtà in cui viviamo è importante per essere cittadini europei consapevoli, informati e dotati di senso critico” ha detto la Presidente della Fondazione Antonio Megalizzi, Luana Moresco, che aggiunge “con questo progetto e con la Fondazione ci impegniamo a dare voce e ad ascoltare i giovani che come Antonio vogliono essere parte attiva di un cambiamento”.

Il Progetto Ambasciatori vede il contributo della Fondazione Caritro, della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea e della Regione Trentino-Alto Adige. Realtà ed Istituzioni che hanno a cuore la formazione dei giovani e che riconoscono il ruolo che l’identità europea rappresenta oggi.

“Comunicare e spiegare l’Europa sono compiti difficili; non basta il lavoro delle istituzioni e dei media. Il lavoro di divulgazione che ci avete aiutato a compiere è stato essenziale. Un messaggio che viene dall’Europa è continuare a investire sulle vostre competenze e sulla vostra crescita.” Interviene così il Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Massimo Gaudina.

È la Presidente del Comitato di Indirizzo di Fondazione Caritro, Elena Tonezzer, a concludere: “uno dei temi su cui ci stiamo concentrando è proprio quello della formazione, vista come strumento per contribuire allo sviluppo di cittadini sempre più consapevoli ed europeisti. Il Progetto Ambasciatori ci dimostra come questo tipo di iniziative servano sì agli studenti ma anche ai più adulti. Giovani capaci di ispirare, sensibilizzare e seguire la scia di Antonio”.