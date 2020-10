DEPUTATI TRENTINI LEGA * CHICO FORTI: « ABBIAMO INCONTRATO DAVANTI A MONTECITORIO I RAPPRESENTANTI DEI COMITATI CHE SOSTENGONO LA CAUSA, SOSTEGNO TOTALE PER L’ IMMEDIATO RIMPATRIO »

Chico Forti: deputati trentini Lega, sostegno totale per suo rimpatrio. “Abbiamo incontrato, davanti a Montecitorio, i rappresentanti dei comitati che sostengono la causa di Chico Forti e chiedono al Governo italiano il suo rimpatrio immediato. Numerose sono state le manifestazioni per ricordare la data dell’11 ottobre del 1999, primo giorno della incarcerazione di Chico, in tutto il Trentino. Oggi a Roma i comitati hanno incontrato il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha confermato il suo appoggio alla causa di Chico, ‘Un cittadino italiano che merita giustizia e libertà’. A stretto giro, l’incontro con noi della delegazione trentina dei deputati Lega.

Da tempo seguiamo la vicenda e siamo impegnati per la causa. Alla nostra interrogazione presentata nel maggio scorso il Sottosegretario agli Esteri Ricardo Antonio Merlo aveva risposto ricordando che: ‘… il signor Forti ha optato nel luglio 2018 per la presentazione di un’istanza di trasferimento in Italia ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, per continuare a scontare nel nostro Paese la pena comminatagli dalla giustizia americana. Su tale istanza è chiamato a pronunciarsi il Governatore della Florida, la cui decisione passerà poi al vaglio del Dipartimento per la giustizia degli Stati Uniti per il nulla osta sull’accoglimento dell’istanza’.

L’Ambasciata a Washington, dietro espressa indicazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha avviato un’incisiva opera di sensibilizzazione presso le competenti autorità statunitensi – sia a livello statale sia a livello federale – perché la richiesta del connazionale venga debitamente esaminata e accolta. Al Governatore della Florida e ai vertici dell’Amministrazione federale è stata espressamente rappresentata la grandissima attenzione con la quale la vicenda è seguita dal Governo italiano, che si fa interprete della profonda emozione della nostra opinione pubblica’. Abbiamo dunque ringraziato ed espresso ai comitati presenti alla Camera sostegno totale alla loro grande forza d’animo con cui proseguono nell’organizzare le azioni per Chico.

Abbiamo inoltre annunciato il prossimo deposito di una nuova interrogazione per comprendere lo stato di avanzamento del dialogo con il governatore della Florida e la richiesta di incontro ufficiale con il sottosegretario Fraccaro per chiarire la posizione attuale del governo. Ci coordineremo anche con le istituzioni provinciali e regionali trentine per garantire il massimo appoggio alla famiglia Forti e ai numerosissimi sostenitori della causa, anche in previsione di un futuro viaggio negli Usa per incontrare le istituzioni coinvolte”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega Martina Loss, Diego Binelli, Vanessa Cattoi e Mauro Sutto.