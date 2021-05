COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * LAGO D’AMPOLA: « GLI UFFICI COMPETENTI SONO A CONOSCENZA CHE SULLA RIVA SINISTRA CI SONO MACCHIE DI PERCOLATO? »

Il lago d’Ampola è uno specchio di acqua che si incontra lungo la via che da Tirno conduce verso Storo e la valle del Chiese. Un’ area di grande interesse dal punto di vista naturalistico, dove si conserva una preziosa biodiversità ed è per questo che fa parte del sistema delle aree protette del Trentino e soprattutto della Rete europea Natura 2000, che conserva gli habitat più pregiati del nostro territorio. In questo luogo unico e prezioso trovano dimora molte specie di uccelli, rettili, anfibi, pesci ed è l’habitat naturale di canneti e ninfee.

Un luogo talmente bell0 che purtroppo non è incontaminato come dovrebbe. Infatti la riva sinistra del lago è punteggiata per un centinaio di metri da pozze di percolato con macchie di surnatante similoleoso proveniente dalla vecchia discarica civile e industriale di circa un ettaro presente nelle vicinanze del lago, ricoperta da materiale inerte, inerbata e piantumata.

A memoria, negli anni passati, qui hanno trovato posto rifiuti di ogni genere, compreso gli scarti di una zincheria locale. Tra i rifiuti scaricati anche batterie esauste di automezzi.

Ricordo che l’emissario del lago alimenta a valle (a Storo) anche un allevamento ittico, prima di finire nel Lago d’Idro.

*

Ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se gli uffici competenti provinciali sono a conoscenza che sulla riva sinistra del lago d’Ampola, per circa 100 metri, ci sono macchie di percolato proveniente dalla discarica adiancente alle rive del lago d’Ampola;

in caso affermativo se sono stati fatti dei rilievi per verificare l’esatta composizione del percolato e la sua tossicità;

se non ritenga necessario provvedere ad una immediata bonifica di un luogo protetto che fa parte della Rete europea Natura 2000;

se sono mai state effettuati dei controlli delle acque dell’allevamento ittico alimentato dalle acque dall’emissario del lago d’Ampola.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde