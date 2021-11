PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * NATALE AL MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ: « A DICEMBRE APERTURE STRAORDINARIE E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE, MARTEDÌ 7 DICEMBRE IL PRIMO APPUNTAMENTO »

13:30 - 30/11/2021

Natale al Museo delle Palafitte di Fiavé. A dicembre aperture straordinarie e attività per famiglie: martedì 7 dicembre il primo appuntamento.

Il Museo delle Palafitte di Fiavé è pronto ad accogliere il pubblico in occasione del periodo natalizio con un calendario di aperture straordinarie e attività per famiglie che permetteranno di immergersi nella vita quotidiana degli abitanti del villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa. Il percorso espositivo sarà visitabile nelle giornate del 7, 8, 11, 12, 18, 19, 26, 29 e 30 dicembre dalle ore 10 alle 17. Il programma di iniziative, messo a punto dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali, prevede visite guidate (il 7, 11, 18 e 26 dicembre), laboratori per famiglie (il 19, 29 e 30 dicembre) e due eventi speciali: “FiavEsplora” l’8 dicembre e “Aspettando Santa Lucia” il 12 dicembre. La partecipazione è gratuita con posti limitati, previa prenotazione al numero telefonico 335 1578640 entro le ore 18 del giorno precedente le iniziative.

Per il ponte dell’Immacolata, martedì 7 dicembre alle ore 14.30, il museo propone “Palafitticolo a chi?”, una visita partecipata in compagnia di un’archeologa per un avvincente viaggio nel passato sulle tracce dei nostri antenati dell’età del Bronzo. L’iniziativa sarà ripetuta l’11, 18 e 26 dicembre sempre alle ore 14.30. Sono dedicati ai più piccoli due eventi realizzati in collaborazione con la Pro Loco di Fiavé: “FiavEsplora”, in programma mercoledì 8 dicembre alle ore 14, prevede una caccia al reperto nelle sale del museo per poi proseguire con una passeggiata con il cavallo lungo le vie più suggestive del borgo e terminare con una gustosa merenda per tutti i bambini offerta dal ristorante “Al Contrario”. Promette magia e incanto, il 12 dicembre alle ore 15.30, “Aspettando Santa Lucia”: il ritrovo è al museo per un laboratorio per famiglie per realizzare e decorare uno scacciapensieri con materiali e tecniche documentati nei villaggi preistorici di Fiavé. Al termine, tutti nel giardino in attesa dell’arrivo di Santa Lucia.

Per mettere alla prova creatività e manualità si potrà partecipare al laboratorio “Il museo delle storie nascoste” (19 dicembre alle ore 14.30) ideato in collaborazione con la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori. Dopo la lettura di alcuni racconti della nuova bibliografia di “Nati per leggere”, ogni partecipante sarà invitato a creare un piccolo albo illustrato ispirato ai reperti esposti in museo. I laboratori proseguono il 29 dicembre alle ore 14.30 con “L’officina della lana cotta” (per bambini dai 5 anni) per conoscere i molteplici utilizzi di questo materiale e realizzare un’originale creazione in feltro. È in collaborazione con l’Ecomuseo della Judicaria, il 30 dicembre alle ore 14.30, “Prepariamo insieme il bio-dentifricio”, laboratorio per realizzare uno speciale dentifricio a base di erbe officinali.

Per partecipare a tutte le attività è obbligatoria la prenotazione. Per accedere al museo e partecipare alle attività è necessario esibire la certificazione verde (green pass). Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica e ai minori di 12 anni. I visitatori dovranno indossare la mascherina. Sono esenti i bambini sotto i 6 anni di età.

Il programma

7, 11, 18, 26 dicembre 2021 ore 14.30

Palafitticolo a chi?

Visita guidata al museo

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 335 1578640 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa, minimo 5 massimo 20persone. La visita non comprende l’ingresso al museo: intero 3,50 euro, ridotto 2,50 euro, gratuito fino ai 14 anni, convenzionato con Trentino Guest Card e Museum Pass.

8 dicembre 2021 ore 14

FiavEsplora

Caccia al reperto e al particolare nelle sale del Museo delle Palafitte e passeggiata con il cavallo lungo le vie più suggestive del paese di Fiavé con merenda per i bambini.

Attività adatta per bambini dai 5 anni.

In collaborazione con la Pro Loco di Fiavé e il ristorante “Al Contrario”.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 335 1578640 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa, minimo 5 massimo 20persone.

12 dicembre 2021 ore 15.30

*Aspettando Santa Lucia

Laboratorio per famiglie per realizzare e decorare uno scacciapensieri con materiali e tecniche documentati nei villaggi preistorici di Fiavé. Alle ore 17 nel giardino del museo tradizionale arrivo di Santa Lucia.

Attività adatta per bambini dai 4 anni. In collaborazione con la Pro Loco di Fiavé.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 335 1578640 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa, minimo 5 massimo 15 persone.

19 dicembre 2021 ore 14.30

Il museo delle storie nascoste

Laboratorio per famiglie per creare un piccolo albo illustrato ispirato ai racconti di “Nati per leggere” e ai reperti esposti in museo. Attività adatta per bambini dai 4 anni.

In collaborazione con la Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 335 1578640 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa, minimo 5 massimo 15 persone. L’attività non comprende l’ingresso al museo: intero 3,50 euro, ridotto 2,50 euro, gratuito fino ai 14 anni, convenzionato con Trentino Guest Card e Museum Pass.

29 dicembre 2021 ore 14.30

L’officina della lana cotta

Laboratorio per famiglie alla scoperta della lana per realizzare un’originale creazione in feltro.

Attività adatta per bambini dai 5 anni.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 335 1578640 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa, minimo 5 massimo 15persone. L’attività non comprende l’ingresso al museo: intero 3,50 euro, ridotto 2,50 euro, gratuito fino ai 14 anni, convenzionato con Trentino Guest Card e Museum Pass.

30 dicembre 2021 ore 14.30

Prepariamo insieme il bio-dentifricio

Laboratorio per famiglie in collaborazione con l’Ecomuseo della Judicaria.

Attività adatta per bambini dai 5 anni.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 335 1578640 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa, minimo 5 massimo 15 persone.