DEMATTÈ (FDI – CONSIGLIERE COMUNALE / TRENTO) * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: « ORA BASTA SCONTRI PERSONALI, SI TORNI AL BUONSENSO PER IL BENE DEL TERRITORIO »

Per mesi e mesi me ne sono stato in “religioso silenzio”, guardando tutto ciò che accadeva senza proferire parola come era doveroso che fosse. Ho dato fondo ad ogni mia energia in Consiglio Comunale, cercando di dare il massimo supporto ai cittadini nelle loro istanze e di tenere non alta, ma altissima la bandiera di Fratelli d’Italia assieme ai colleghi del Gruppo Consiliare con i quali si è creata una sinergia di cui andare certamente orgogliosi.

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad una serie interminabile di scontri personali a mezzo stampa, messaggi usciti vergognosamente dalle chat interne che hanno creato stupore, scompiglio e indignazione in tutti noi, oltre che un indiscutibile senso di rabbia verso chi non ha nemmeno idea di cosa voglia dire sentirsi parte integrante di un progetto politico ambizioso che punta a dare risposte concrete al territorio, ma punta probabilmente a qualche tornaconto personale divulgando le discussioni interne.

Oggi l’ennesimo episodio di quella che pare oramai una saga senza fine.

Non intendo entrare nel merito delle discussioni divulgate, né tantomeno fare l’avvocato di qualcuno. Il mio unico auspicio è che tutti i dirigenti del Partito coinvolti in questi continui scontri a mezzo stampa, possano rendersi conto dell’importanza di riportare i toni ad un livello accettabile e di affrontare in maniera riservata le questioni personali.

Nel prossimo anno e mezzo saremo chiamati a degli importantissimi appuntamenti elettorali, sia a livello europeo che locale, con le elezioni amministrative a cui tengo in maniera particolare. Abbiamo un assoluto bisogno di serenità per affrontare al meglio i temi del territorio e programmare i prossimi mesi. Dopo il risultato di ottobre che ha visto il centrodestra nuovamente vincente a livello Provinciale, c’è una grande voglia in tutti noi, simpatizzanti, militanti ed eletti, di imprimere una svolta anche nelle Amministrazioni locali portando Fratelli d’Italia alla guida dei comuni trentini. Insomma, torniamo al buonsenso e “suoniamo la carica” tutti assieme per il bene del territorio!!

Daniele Demattè

Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia – A.N.