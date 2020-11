CAVADA (LEGA) * OSPEDALE CAVALESE (TN): « IL REPARTO DI RADIOLOGIA AVRà PRESTO UN NUOVO PRIMARIO, QUESTO QUANTO AFFERMATO DALL’ASSESSORE SEGNANA »

“Radiologia di Cavalese avrà presto un nuovo primario”. Questo quanto affermato dall’assessore alla Salute Stefania Segnana in risposta ad un’interrogazione presentata dal cons. provinciale Gianluca Cavada. Il Consigliere, ringraziando l’assessore per la pronta risposta, ha così dichiarato: “Con l’interrogazione n.1894 è stata mia premura sottolineare all’Assessore come il recente pensionamento del Primario di Radiologia di Borgo e Cavalese avrebbe potuto tradursi in un’importante carenza di organico medico per l’Ospedale di Cavalese, in grado di compromettere il funzionamento dell’unità di radiologia, specie in un periodo come quello invernale che – notoriamente – è caratterizzato da un sostanziale incremento di lavoro legato alla traumatologia sportiva.

Con risposta datata 6 novembre, l’assessore Segnana mi ha fortunatamente tranquillizzato sull’adeguatezza e la consistenza del personale medico radiologo di Cavalese. La procedura per la selezione del prossimo Direttore della UOM di Radiologia in questione è infatti in corso di svolgimento e dovrebbe concludersi per la metà di dicembre. Inoltre, per la stagione invernale è generalmente prevista un’integrazione di organico attraverso il ricorso ai servizi di un medico assunto con contratto da libero professionista. Nell’auspicio che una “stagione invernale” veda effettivamente la luce in questo inverno 2020-2021, sappiamo che l’unità di radiologia di Cavalese saprà trovarsi pronta ed efficace.”