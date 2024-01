CENTRO S. CHIARA- TRENTO * TEATRO: « PAOLO RUFFINI E MASSIMO GHINI INAUGURANO LA STAGIONE DELL’AUDIPOP CON “QUASI AMICI” (6-7/1) »

11.21 - martedì 2 gennaio 2024

Paolo Ruffini e Massimo Ghini inaugurano la Stagione dell’AudiPop con “Quasi amici”. I due attori, volti particolarmente noti al grande pubblico, saranno in scena con uno spettacolo tratto dall’omonimo film di successo di Toledano e Nakache.

Sabato 6 e domenica 7 gennaio, ore 20.30 – Auditorium S. Chiara di Trento

Da sempre luogo di grandi eventi, l’Auditorium S. Chiara di Trento è pronto ad accogliere il pubblico con la Stagione dell’AudiPop: una serie di quattro spettacoli per tutta la famiglia all’insegna della grande comicità, del teatro e del divertimento.

Il primo appuntamento è in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio e vedrà salire sul palco dell’Auditorium due volti particolarmente noti al pubblico come MASSIMO GHINI e PAOLO RUFFINI, impegnati con Quasi Amici, spettacolo tratto dall’omonimo film di successo di Eric Toledano e Olivier Nakache, con l’adattamento e la regia firmate da Alberto Ferrari.

In scena ci saranno anche Claudia Campolongo, Francesca Giovanetti, Leonardo Ghini, Gianmarco Trulli, Alessandra Barbonetti, Diego Sebastian Misasi. Una produzione Enfiteatro.

Quasi Amici è uno spettacolo ispirato ad una storia vera e costruito su una bellissima storia di amicizia. La storia di due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che insieme troveranno il modo di cambiare le loro vite e di aiutarsi davvero.

Alberto Ferrari ha deciso di trasportare a teatro una pellicola capace di riscuotere in questi anni un grandissimo successo in tutto il mondo, affidando alla brillante coppia composta da Massimo Ghini e Paolo Ruffini le vicende dei due protagonisti.

Filippo e Driss sono due uomini talmente diversi che, come scrive lo stesso regista, «costituiscono una teorizzazione dell’antimateria. Due particelle che potrebbero portare a un’esplosione, un annichilimento delle proprie personalità e invece avviene il miracolo. Ed è questo Miracolo laico che vorrei raccontare. – spiega Alberto Ferrari – Un uomo molto agiato, ricco, molto ricco, troppo ricco, intelligente, affascinante; […] Un uomo a cui il destino ha voluto, per contrappasso, relegare a solo cervello, facendolo precipitare con il parapendio. […] E un altro uomo che entra ed esce di galera, svelto, con una sua intelligenza vivace e una cultura fatta sulla strada. Ma decisamente smart. Un uomo che preferisce porre il suo corpo avanti a tutto e lasciare il cervello quieto nelle retrovie. Un predatore che in realtà̀ è una preda delle proprie debolezze. […] Questi due uomini si incontrano per un caso e questo caso farà sì che diventino uno per l’altro indissolubili, l’uno indispensabile alla vita dell’altro e lenitivo alla ferità fatale che ognuno ha dentro di sé».

Prossimi appuntamenti

La programmazione dell’AudiPop torna il 23 e 24 gennaio con Ale e Franz ed il loro spettacolo Comincium. A seguire, il 27 e 28 febbraio Ettore Bassi sarà in scena con una commedia ‘gialla’ senza tempo come Trappola per topi di Agatha Christie, mentre il 19 e 20 marzo toccherà a Chiara Francini e al suo racconto tra musica e vicende personali dal titolo Forte e Chiara.

Informazioni

Biglietti acquistabili online su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso la biglietteria del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it oppure chiamare il numero verde 800013952

Trento, 2 gennaio 2024