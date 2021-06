ITALIA VIVA – TRENTINO ALTO ADIGE * DDL ZAN: « LA LEGGE VA ASSOLUTAMENTE APPROVATA IN TEMPI RAPIDI, LA SEN. CONZATTI SI FACCIA PORTAVOCE DELLE NOSTRE POSIZIONI »

“Nel nostro Paese manca una legge contro l’omofobia e per questo la legge va assolutamente approvata e in tempi rapidi. Perché la discriminazione è un reato, non un comportamento di poco conto. Ed è surreale come un disegno di legge che poggia sul contrasto all’odio, invece di essere patrimonio di tutto il Paese, lo divida, lo laceri”. Così i coordinamenti Italia Viva del Trentino e dell’Alto Adige.

“Riteniamo che le critiche al ddl Zan portate avanti da una certa destra siano puramente strumentali per questo chiediamo alla senatrice Conzatti di farsi portavoce delle nostre posizioni e chiediamo con forza che il provvedimento venga calendarizzato al Senato quanto prima. Domani è già tardi”.