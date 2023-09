ON. DE BERTOLDI (FDI) * ICEF: « ANCHE IN TRENTINO L’ASSEGNO UNICO NON INCIDA SULLE POLITICHE DI WELFARE »

16.27 - giovedì 7 settembre 2023

Anche in Trentino l’assegno unico non incida sulle politiche di Welfare. Il fatto che l’Assegno Unico Universale dovrà essere dichiarato ai fini del calcolo ICEF nella provincia autonoma di Trento, rappresenta un’anomalia che sicuramente non rientra nelle interpretazioni nazionali dell’Assegno Unico, e nelle finalità sociali che lo stesso persegue per la famiglia e la natalità. Se i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non imponibili Irpef sono rilevanti per il calcolo degli indicatori ISEE (tra i quali: il vecchio Reddito di Cittadinanza), diversamente è stato deciso per l’Assegno Unico (si veda la FAQ Isee corrente di Inps). Per l’Assegno Unico, l’Inps ha infatti creato un ISEE di prestazione (come per gli universitari) il cui funzionamento è: per calcolare la prestazione dell’Assegno vengono considerati tutti i redditi, incluse le prestazioni assistenziali ad esclusione dell’Assegno stesso.

Anche quale consigliere economico della Ministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, on. Eugenia Roccella, con la quale mi sono confrontato in queste ore, non posso che rimarcare il fatto che l’Assegno Unico non dovrebbe andare ad incidere sulle altre misure di welfare, proprio per l’alto valore sociale attribuito allo strumento. Stiamo peraltro valutando di interessare per un parere l’Osservatorio Nazionale sull’Assegno Unico ed intervenire in futuro, all’interno della riforma fiscale, perché i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non imponibili Irpef non vengano più calcolati nel computo dell’indicatore della situazione economica.

Nel frattempo chiedo alla giunta provinciale di rivedere le posizioni sul tema, e comunque assieme al mio partito ci impegneremo per far sì che nel programma della Coalizione della prossima legislatura sia prevista una valorizzazione assoluta dell’assegno unico anche nella nostra provincia, che quindi non dovrà penalizzare nelle misure di welfare le famiglie che ne hanno beneficio.

Così l’onorevole Andrea de Bertoldi della Commissione Finanza di Fratelli d’Italia e Consigliere economico della Ministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, onorevole Eugenia Roccella.