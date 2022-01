REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * ANNO GIUDIZIARIO: FUGATTI, « RICONOSCIUTO IL LAVORO DELL’ENTE, C’È ANCORA CARENZA DI PERSONALE MA STIAMO CERCANDO DI RISOLVERE »

15:20 - 22/01/2022

“Siamo soddisfatti perché è stato riconosciuto il lavoro della Regione in questi ultimi anni nella ricerca di personale attraverso i concorsi pubblici, corsi di formazione e interventi di manutenzione”. Così il presidente della Regione Maurizio Fugatti ha commentato al termine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al Palazzo di Giustizia di Trento le relazioni della presidente della Corte d’appello di Trento Gloria Servetti e del procuratore generale della Repubblica Giovanni Ilarda.

“Quando la delega della giustizia è andata in capo alla Regione c’erano diverse problematiche che si stanno via via risolvendo – ha spiegato Fugatti. È chiaro che c’è ancora una carenza di personale che però stiamo cercando di risolvere”. Nel 2021 la Regione è riuscita a mantenere una situazione stabile nonostante numerosi pensionamenti e, per quanto riguarda alcuni profili (assistenti giudiziari) e alcuni settori (uffici giudicanti) ridurre le scoperture.

Nel 2022, si procederà alle ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di assistente giudiziario B3 dalla graduatoria approvata (41 idonei, di cui assunti 23) per gli uffici del Trentino e alle prove di concorso per il medesimo profilo per Bolzano, le cui domande possono essere presentate fino al 18 febbraio 2022. Per il profilo di ausiliario, A1, nelle prossime settimane si procederà all’assunzione del personale attingendo dalla graduatoria di 35 persone risultate idonee alla prova selettiva.

È stato anche indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di funzionario linguistico/funzionaria linguistica da destinare agli uffici giudiziari di Trento e di Bolzano le cui domande possono essere presentate fino all’11 febbraio 2022. Inoltre, è stato disposto l’inquadramento nel profilo professionale di cancelliere esperto/a di n. 15 dipendenti per gli uffici giudiziari di Trento e di 1 dipendente per gli uffici giudicanti di Bolzano, a cui si aggiungeranno entro marzo altri 10 dipendenti del Tribunale di Trento, per un totale di 26 dipendenti passati da assistente giudiziario a cancelliere esperto.

La Giunta regionale ha poi individuato 46 posizioni con funzioni di coordinamento negli uffici giudiziari, di cui 32 in quelli giudicanti e 14 in quelli requirenti.

Nel corso del 2021 sono poi state fornite infrastrutture e servizi per la sicurezza delle sedi giudiziarie per un totale di 780.000 euro e 200.000 euro per l’acquisto di beni e servizi per l’informatica.

620 invece sono stati gli interventi di manutenzione sugli immobili giudiziari, tra i quali si riportano solo a titolo di esempio:

• una nuova organizzazione di tutti i servizi integrati, gestionali ed operativi (impianti elettrici; idraulici; pulizie, riscaldamento, impianti elevatori; antincendio; ect…) mediante adesione a una convenzione CONSIP

• i lavori nel palazzo di giustizia di Bolzano sul manto di copertura, pavimenti, sistemazione parcheggio, climatizzatori

• i lavori nel Palazzo di Giustizia di Rovereto

• l’adeguamento e messa a norme degli archivi a piani rotanti per circa 90.000 euro, lo smaltimento materiale vario dagli archivi compresa attività di pulizia straordinaria

• l’installazione apparecchiature di video conferenza nell’Aula Corte d’Assise.

• l’installazione di climatizzatori, riparazione di numerosi serramenti, tinteggiature e traslochi

• l’installazione di apparecchiature di video conferenza in vari sedi giudiziarie

• servizio VOIP nell’ambito del sistema pubblico di connettività

Il costo complessivo dei lavori, servizi e forniture per gli uffici giudiziari del distretto ammonta a quasi 5 milioni di euro.