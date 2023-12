PAT * TAVOLO VERDE: FUGATTI, « QUESTO ESECUTIVO HA SEMPRE SOSTENUTO IL SETTORE PRIMARIO, PRESIDIO INDISPENSABILE PER IL NOSTRO TERRITORIO »

16.57 - venerdì 1 dicembre 2023

Tavolo Verde, oggi la riunione in Provincia In apertura i saluti del presidente Fugatti: “Settore primario presidio del territorio”. Continua l’attività amministrativa del settore primario in Trentino: oggi si è tenuta la prima seduta, per la nuova legislatura, del Tavolo Verde ristretto che riunisce i sindacati agricoli e la Federazione trentina della Cooperazione, alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che attualmente esercita anche le competenze legate all’agricoltura e al patrimonio zootecnico ed ittico.

“Questo esecutivo ha sempre sostenuto il settore primario – sono state le parole del presidente Fugatti -, presidio indispensabile per il nostro territorio. Un’attenzione al comparto che si esplica in una pluralità di interventi messi in campo. Fra gli strumenti che oggi presenteremo, vi sono i primi bandi a sostegno degli investimenti del PSP 2023 – 2027, con importanti misure di sostegno destinate alle singole aziende agricole e al sistema organizzato della cooperazione agricola, che puntano a favorire la competitività e la sostenibilità integrale del sistema agricolo provinciale.

Inoltre, viene presentata la proposta di protocollo per l’attivazione dell’Akis provinciale, sistema che punta a far crescere le competenze delle nuove generazioni e sul quale possiamo contare su centri di eccellenza, tra i quali la Fondazione Edmund Mach, istituzione di riferimento tecnico scientifico per l’intero comparto. Su questi aspetti attendiamo le vostre osservazioni e siamo disponibili ad organizzare a breve specifici momenti tecnici di approfondimento. L’obiettivo che ci diamo è quello di portare le delibere per l’attivazione di questi bandi entro la fine di dicembre, dopo aver apportato eventuali ‘correttivi’ concordati con voi. In questo modo avrete la possibilità di avviare le progettualità di cui il sistema ha necessità per mantenere alti i livelli di qualità, di competitività e di sostenibilità del settore agricolo”, ha concluso Fugatti.

Al fianco del presidente vi erano il dirigente generale del Dipartimento agricoltura, Romano Masé, con i dirigenti del Servizio agricoltura, Andrea Merz, e del Servizio politiche sviluppo rurale, Alberto Giacomoni, nonché il direttore dell’Ufficio Unità tecnica di autorizzazione interventi settoriali e coordinamento controlli di Appag, Paola Rogani.

Nel corso della riunione sono stati presentati i criteri generali dei diversi bandi a sostegno degli investimenti agricoli, evidenziando in particolare gli elementi di novità rispetto a quanto già illustrato in occasione del Tavolo Verde allargato del 4 ottobre 2023. In particolare, per l’intervento SRD01, che riguarda gli investimenti produttivi delle aziende agricole, sono messi a disposizione 4 milioni di euro, per l’intervento SRD02, che riguarda invece investimenti destinati in particolare al settore zootecnico, sono previste risorse pari a oltre 6,3 milioni di euro, mentre per l’intervento SRD13, relativo a investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, le risorse destinate sono pari a circa 9,2 milioni di euro.

Da ultimo, sono stati illustrati anche i criteri del bando PNRR “Meccanizzazione e innovazione” che vede un’assegnazione al Trentino di circa 5 milioni di euro.

In chiusura della riunione del Tavolo Verde, le varie rappresentanze sono state aggiornate rispetto alle modifiche in corso del PSR 2014 – 2022 e del PSP 2023 – 2027, nonché rispetto al percorso di interlocuzione con il Ministero e con AGEA, condotto in stretto collegamento con i portatori di interesse, rispetto all’introduzione del nuovo schedario viticolo grafico.