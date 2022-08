AUTOSTRADA DEL BRENNERO / A22 * SICUREZZA – BARRIERA VIPITENO: « CON PROCURE REPUBBLICA TRENTO E BOLZANO ED AGENZIA DOGANE SOTTOSCRITTO ACCORDO PER STAZIONE CONTROLLO (ISPEZIONI H24) »

14.41 - mercoledì 03 agosto 2022

Presentato questa mattina alla stampa il protocollo quadro pensato per istituzionalizzare la collaborazione già molto solida tra Autostrada del Brennero, le Procure di Trento e Bolzano e l’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli e per organizzare l’attività interforze che interesserà il nuovo centro di controllo per mezzi pesanti in fase di realizzazione a lato della barriera del Brennero, a Vipiteno.

Si tratta del punto dal quale tutti i mezzi in entrata e in uscita dall’Italia devono passare per attraversare il principale collegamento via terra dell’Italia con il resto d’Europa ed è lì che Autobrennero sta realizzando – i lavori si concluderanno la prossima estate – un centro di ispezione che non ha eguali in Italia. All’interno di un’area di circa 12.000 mq è in fase di costruzione una stazione lunga 40 metri, larga 11, per tre piani di sviluppo verticale. Sarà dotata, tra le altre cose, di banchine, fosse di ispezione, passerella per le ispezioni dall’alto, pese a pedana asse per asse, sistema di controllo dei fumi, sistema di controllo delle frenate e dell’assetto. Ogni operazione sarà supportata ed assistita dal sistema informatico in dotazione, così da facilitare le attività di controllo, la verbalizzazione e la gestione dell’intervento, oltre che l’incrocio dei dati già in possesso alle forze dell’ordine. La stazione sarà dotata anche di moduli di preselezione in grado di controllare dinamicamente peso e targa dei mezzi, in modo da avviare automaticamente all’ispezione quelli che dovessero rivelare potenziali criticità. Dotato di uffici e locali di servizio, il centro è in grado di garantire 24 ore su 24 di operatività.

Il protocollo quadro – sottoscritto dal Procuratore della Repubblica di Bolzano, Giancarlo Bramante, dal Procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi, dall’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni e dal Direttore interprovinciale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di Bolzano e Trento Stefano Girardello – si pone tre obiettivi. Il primo è garantire un presidio di sicurezza alla circolazione in autostrada, grazie alle verifiche su pesi, efficienza dei mezzi e idoneità ambientale. Il secondo obiettivo è facilitare l’azione di contrasto alla criminalità che utilizza il valico del Brennero per le proprie attività. Il terzo obiettivo, conseguente ai primi due, è scoraggiare ogni forma di illecito legato ai trasporti lungo la A22.

La struttura di Vipiteno andrà ad aggiungersi ad al centro mobile di revisione (operativo in A22 dal 2006) e alla stazione di controllo presente sull’area di servizio Paganella est (operativa da inizio 2016) per i controlli del rispetto delle norme e delle disposizioni nazionali ed europee in merito alle caratteristiche tecniche degli autoveicoli, effettuati dalla Motorizzazione Civile delle province di Trento e Bolzano, con l’ausilio della Polizia Stradale.