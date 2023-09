MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: « QUESTA SERA A ILARY BLASI IL PRIMO TAPIRO D’ORO DELLA STAGIONE, È STATA PURE LEI “DURSIZZATA” ? »

15.56 - lunedì 25 settembre 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Ilary Blasi il primo Tapiro d’oro della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci. E la conduttrice passa in vantaggio: con questo Tapiro arriva a nove, superando l’ex Francesco Totti, che è fermo a otto.

L’inviato di Striscia le chiede se anche lei è stata “dursizzata” da Mediaset (facendo riferimento al siluramento di Barbara d’Urso), e Blasi risponde: «Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto».

Staffelli ne approfitta per chiederle anche della ormai famigerata storia dei Rolex. «Ora dovrete tenerli in affidamento “congiunto”», la incalza l’inviato. «Non ci ho capito niente, faremo come con i figli», replica ironicamente Blasi, che però rivela: «Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete».

