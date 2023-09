RAI 1 – “ IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE “: « DAL 25 SETTEMBRE AL VIA LA TERZA STAGIONE »

10.26 - domenica 24 settembre 2023

Dopo il grande successo di pubblico e critica, su Rai 1 tornano in prima serata, le indagini di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, giunta alla terza stagione. Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre Procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati, con metodi spesso poco ortodossi e grazie a una prodigiosa memoria.

Quattro nuovi appuntamenti, che miscelano con abilità la “detection” con le vicende familiari della protagonista della serie nata dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia coinvolta, sin dalla prima stagione, nell’adattamento televisivo dei suoi fortunati romanzi.

Tenace e decisa, controcorrente anche nel vestire, Imma Tataranni si trova a indagare sulle ragioni profonde dell’odio, sugli ostacoli dell’integrazione, sulle diverse conflittualità sociali per arrivare alla verità, ai colpevoli, abbattendo – prima di ogni altra cosa – pregiudizi e sentenze popolari affrettate.

Nel suo viaggio verso la giustizia viene affiancata dagli ormai familiari componenti della sua squadra, a partire dal Procuratore capo Alessandro Vitali, sempre più insofferente ai metodi della Piemme più indisciplinata della Procura, e da Diana De Santis, la sua cancelliera ed ex compagna di classe, che la supporta con entusiasmo nel lavoro investigativo, ancora di più da quando il maresciallo Calogiuri è stato ferito nell’attentato in cui ha perso la vita il boss Saverio Romaniello. La seconda stagione si è chiusa proprio con questo episodio, lasciando i telespettatori col fiato sospeso.

Sono passati alcuni mesi e ora ritroviamo la Tataranni impegnata nella solita routine tra famiglia e lavoro, ma con delle novità: Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli. Imma e Pietro si ritrovano adesso nella casa vuota e, senza lasciarsi andare alla malinconia, tornano a essere la coppia di un tempo. Almeno fino a quando Calogiuri non si sveglia dal coma: il maresciallo inizialmente sembra aver perso la memoria, ma pian piano recupera tutto, tranne la consapevolezza di essere innamorato di Imma. La Tataranni ne è inevitabilmente colpita, ma è preoccupata soprattutto dal fatto che Calogiuri, diventato freddo con lei, è pericolosamente determinato a scoprire cosa si nasconde dietro l’attentato. Nello stesso tempo, nel matrimonio di Imma qualcosa si incrina e Pietro, per reagire, si iscrive a un corso di pugilato.

Qui conosce Sara, una trascinante e brillante paleontologa che lo invita a seguire un corso di scrittura sul giallo. Imma si trova così, con Pietro e Calogiuri che sembrano aver preso strade che portano lontano da lei. Questa terza stagione racconterà il progressivo rinnamoramento di Calogiuri per Imma, ma anche la sua evoluzione: da ragazzo a uomo che sa quel che vuole e ha tutte le intenzioni di prenderselo. La situazione precipiterà nel finale e Imma si troverà a chiedere inaspettatamente aiuto a una persona che è sempre stata lì, accanto a lei. Matera, la città proclamata dall’Unesco patrimonio dell’umanità, continua a essere la scenografia incantevole della serie, ispiratrice anche di storie e personaggi. Il pubblico sarà con Imma Tataranni nei celebri Sassi e nei suoi alberghi diffusi come nella frazione agricola La Martella, nella Gravina di Laterza, suggestivo canyon in provincia di Taranto, nelle sale del Museo Archeologico Nazionale, “Domenico Ridola”.