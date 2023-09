PAT * SANITÀ: « RSA, INTEGRATI CON ALTRI 7 MILIONI I FINANZIAMENTI PER ROVERETO E VALLARSA »

06.06 - sabato 30 settembre 2023

RSA, integrati i finanziamenti per Rovereto e Vallarsa. Con una delibera presentata ieri dall’assessore alle politiche sociali e alla salute è stato integrato di circa altri 7 milioni di euro il finanziamento per la costruzione delle due nuove RSA a Rovereto e a Vallarsa; si tratta di un’integrazione necessaria che fa seguito all’aggiornamento dei parametri di finanziamento connessi all’aumento del prezziario provinciale.

Nel dettaglio vengono concessi 2.200.100 euro all’APSP “don G. Cumer” di Vallarsa; la spesa ammessa a finanziamento passa quindi da 7.519.900 euro a 9.720.000 euro, di cui 9.560.475 euro a carico della Provincia e 159.525 euro a carico dell’Ente.

Altri 4.427.565 euro sono concessi all’APSP “C. Vannetti” di Rovereto; la spesa ammessa a finanziamento passa quindi da 17.104.235 euro a 21.531.800 euro, di cui 20.951.920 euro a carico della Provincia e 579.880 euro a carico dell’Ente.

Complessivamente in questa Legislatura i finanziamenti previsti dal Piano degli interventi agevolati su immobili per RSA e altre strutture socio-sanitarie sono pari a 57.439.903,53 euro, comprensivi dell’accantonamento per finanziare interventi di minori dimensioni o varianti in fase di istruttoria.