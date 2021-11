PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PLUS MUSE E SMART 3: « ESPERIENZE DI TIROCINI LAVORATIVI IN EUROPA RIVOLTI AI GIOVANI, LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 18/11 AL 10/12 »

Plus Muse & Smart 3: esperienze di tirocini lavorativi in Europa rivolte ai giovani. Dal 18 novembre al 10 dicembre la presentazione delle domande.

Plus Muse & Smart 3 è un’iniziativa legata al programma Erasmus+ volta al rafforzamento delle opportunità di apprendimento non formale dei giovani.

Il progetto prevede l’attuazione di mobilità transnazionali, da realizzarsi nella primavera-estate-autunno 2022, finalizzate ad offrire ai partecipanti la possibilità di rafforzare le competenze linguistiche, socio-culturali, relazionali e tecnico professionali legate prioritariamente ai settori di specializzazione individuati dalla “Strategia di Specializzazione Intelligente” della Provincia autonoma di Trento. Possono partecipare all’iniziativa gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2021-2022 al IV anno (o al III anno per i percorsi quadriennali) dell’istruzione secondaria di secondo grado, pubblica e paritaria, presso Istituti della provincia di Trento e i diplomati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e degli istituti di istruzione e formazione professionale, pubblici e privati, della provincia di Trento. Sono 200 i posti disponibili per un budget complessivo di Euro 600.000,00. Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di Erasmus+

Finalità del progetto

Il progetto è finalizzato a promuovere l’apprendimento linguistico in contesto e l’acquisizione di competenze professionalizzanti attraverso l’esperienza on-the-job.

Destinatari dell’iniziativa

L’Avviso si rivolge a due categorie di destinatari e offre loro esperienze di mobilità differenziate per obiettivi e durata:

A) studenti, iscritti nell’a.s. 2021-2022, al 4° anno dei percorsi quinquennali o al 3° anno dei percorsi quadriennali degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, pubblici e paritari (diurni), della provincia di Trento – 150 posti disponibili. Mobilità all’estero di 5 settimane (2 flussi: da metà giugno a metà luglio 2022 o da metà luglio a metà agosto 2022); l’esperienza è riconoscibile come alternanza scuola-lavoro dal proprio Istituto scolastico;

B) diplomati di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti di istruzione formazione professionale, pubblici e privati, della provincia di Trento, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 – 50 posti disponibili. Mobilità all’estero di 8 o 16 settimane (partenze a metà maggio 2022 – periodo disponibile solo per i diplomati a.s. 2020-2021 e ad agosto 2022 per entrambe le tipologie di diplomati).

Ulteriori 14 posti per mobilità di 8 e 16 settimane sono riservati a coloro i quali, nell’ambito del progetto Plus-MUSE&SMART 2, hanno subito l’annullamento da parte dell’Amministrazione della mobilità pianificata nell’estate 2021 a causa di limitazioni derivanti dalla situazione Covid-19.

Requisiti

I candidati devono rientrare in una delle tipologie di cui al punto precedente e possedere un livello minimo di conoscenza della lingua inglese e/o tedesca e/o spagnola e/o francese pari ad A2.

Articolazione del progetto

Il percorso di mobilità previsto dall’Avviso è articolato in tre fasi obbligatorie, ossia formazione pre-partenza, tirocinio lavorativo presso aziende e organizzazioni estere, incontro di follow-up al rientro. Inoltre, per la sola tipologia di destinatari B) Diplomati, è possibile, su richiesta e previo svolgimento della mobilità all’estero con esito positivo, partecipare ad un’ulteriore esperienza di tirocinio della durata di 8 settimane da svolgersi presso aziende/enti/organizzazioni in provincia di Trento.

La realizzazione delle mobilità e delle relative attività propedeutiche e conclusive è condizionata all’evolversi della situazione sanitaria derivante dalla pandemia da COVID-19. L’Amministrazione provinciale, a fronte di limitazioni alla mobilità introdotte dai singoli paesi di destinazione e/o dalle richieste dei singoli partner/aziende all’estero in materia di tutela della salute relativamente al COVID-19, si riserva di annullare, in tutto o in parte, le attività del progetto.

Dove

Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Irlanda, Malta, Spagna e Regno Unito.

Costi

A carico dell’Amministrazione provinciale con co-finanziamento Erasmus+:

– programma formativo propedeutico all’esperienza di mobilità

– copertura assicurativa

– ricerca azienda ospitante, inserimento e tutoraggio

– vitto, alloggio, viaggio A/R e trasporti locali all’estero

– follow-up e certificazione dell’esperienza (Europass mobility)

– indennità di tirocinio per i diplomati

Domande di adesione

Sarà possibile iscriversi alla selezione dalle ore 9 di giovedì 18 novembre 2021 alle ore 13 di venerdì 10 dicembre 2021. L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente online sul Portale dei servizi PAT, sezione “Infanzia, Scuola e Formazione”. Ulteriori informazioni e il link diretto alla procedura online sono disponibili sulla pagina del progetto Plus-MUSE&SMART 3 del portale della scuola trentina www.vivoscuola.it