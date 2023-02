PAT * MINORANZE LINGUISTICHE: « MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER TRASMISSIONE HBBTV DEI CONTENUTI MINORANZE LINGUISTICHE SU SMART TV » (20 MILA EURO)

22.25 - giovedì 23 febbraio 2023

Avviso esplorativo per la ricezione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di trasmissione in via sperimentale tramite HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) dei contenuti relativi alle minoranze linguistiche storiche del Trentino su smart tv. Avviso rivolto ad operatori economici potenzialmente interessati a partecipare, mediante successivo invito, a procedura negoziata ai sensi dell’art. 21, comma 2 lettera h) e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. Termine di presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del giorno 6 marzo 2023.

Premessa.

Il Servizio Minoranze linguistiche ed audit europeo a seguito dello switch off del canale TML (canale attraverso il quale venivano veicolate le trasmissioni dedicate alle minoranze linguistiche storiche locali) intende sperimentale per un arco temporale di un anno il servizio HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) disponibile sulle smart tv al fine di permettere la fruizione dei contenuti prodotti dalle tre minoranze linguistiche al maggior numero di telespettatori in grado di accedere a tale servizio. La Conferenza delle Minoranze, nella seduta del 7 novembre 2022 a San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ha valutato positivamente la proposta di sperimentare questa modalità di trasmissione di contenuti in modo da supplire all’assenza di TML.

Il servizio è stato autorizzato per Euro 20.000,00 IVA compresa. Nell’ambito del Tavolo della comunicazione dell’11 gennaio 2023, si è convenuto di provvedere alla pubblicazione di un avviso volto a raccogliere l’eventuale manifestazione di interesse da parte di operatori locali per il servizio di trasmissione in via sperimentale tramite HBBTV di prodotti video sulle minoranze linguistiche cimbre, ladine e mòchene, quali i Tg, servizi di approfondimento, ma anche educativi e scolastici, con la disponibilità a ospitare anche materiale video prodotto da altre emittenti o soggetti pubblici; a produrre direttamente altri reportage o programmi (prestazione accessoria); a fornire al termine della sperimentazione una relazione sull’attività svolta che attesti gli ascolti e gli accessi alla piattaforma nel periodo di durata dell’incarico. In tale direzione il presente avviso è stato condiviso con l’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento, il quale con nota prot. 52573 del 20 gennaio 2023, ha espresso parere positivo in ordine alla congruità sull’importo a base d’asta, quantificato nella somma di Euro 33.000,00, oneri riflessi compresi. L’importo è comprensivo di una disponibilità stimata in Euro 13.000,00, oneri riflessi compresi, riferita alla produzione di materiale audiovisivo originale riguardante il tema del bilinguismo e della scuola di Minoranza, con contenuti indicati dagli Istituti (c.d. prestazione accessoria).

A tal fine, si rende pertanto necessario avviare una procedura di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, alla quale farà seguito un invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 21, comma 2 lettera h) e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo. L’offerta dovrà essere formulata sia per la prestazione principale che per quella accessoria in modo distinto.

Requisiti di partecipazione e descrizione della procedura.

Ai fini della partecipazione alle procedure di gara è richiesto agli operatori economici il possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di specifici requisiti di idoneità professionale e tecnico/professionale, come di seguito specificati:

• iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente all’esecuzione della prestazione in appalto); •

copertura capillare del segnale televisivo dell’Emittente su tutto il territorio della Provincia autonoma di Trento. Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Provincia autonoma di Trento in occasione della trattativa privata di affidamento del servizio.

Oggetto del servizio.

Il servizio di trasmissione dei contenuti, tra i quali anche quelli prodotti dalle tre minoranze linguistiche, tramite HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) su smart tv per un arco temporale di un anno decorrente dalla disponibilità del prodotto – che dovrà avvenire entro 4 mesi dall’affidamento – dovrà essere strutturato secondo le seguenti specifiche:

– Sezione HBBTV di emittente locale dedicata alle minoranze linguistiche storiche locali con l’uso del logo di riconoscimento (M.L.T. = minoranze linguistiche trentine) – Sottomenù per ogni minoranza linguistica suddiviso nelle sottocategorie: Telegiornali (tg); approfondimenti; contenuti educativi. Provincia a

– archiviazione del materiale fornito e sua gestione secondo il seguente criterio: • 52 puntate del tg con cancellazione a scorrimento a fine anno; • approfondimenti e materiale educativo forniti dagli Istituti di cultura;

• disponibilità ad ospitare anche materiale realizzato da altre Emittenti ed altri soggetti di natura pubblica;

– diffusione della notizia in merito all’apertura della presente sezione nella programmazione principale dell’emittente (minimo 4 passaggi giorno, di cui 2 in orario di massimo ascolto);

– produzione di 10 ore di materiale video per ciascun Istituto da rendere disponibili entro ottobre 2023 sul tema bilinguismo e scuola di minoranza, con contenuti forniti dagli Istituti e loro trasmissione nella sezione HBBTV.

– al termine della sperimentazione annuale l’affidatario dovrà presentare una Relazione completa in merito all’attività svolta, i contenuti delle diverse sezioni della HBBTV e il Report delle visualizzazioni, ove possibile.

L’importo a base d’asta per la strutturazione del servizio e la sua disponibilità nella sezione HBBTV è pari ad Euro 20.000,00 (oneri riflessi compresi) per la prestazione principale ed Euro 13.000,00 (oneri riflessi compresi) per la prestazione accessoria.

Il fornitore aggiudicatario si impegna a trasferire il materiale in proprio possesso e di proprietà degli Istituti di Cultura al nuovo fornitore entrante a seguito di successiva e nuova procedura di affidamento. La lettera di manifestazione di interesse ad essere invitati alle procedure di affidamento per la fornitura del servizio sopra indicato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione del contratto in oggetto, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, allegando fotocopia del documento di identità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà pervenire in carta libera al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengano all’Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra citato, o che siano presentate con modalità differenti da quanto indicato. Parimenti, non saranno ammesse manifestazioni di

interesse che siano inoltrate o consegnate a Uffici o Servizi diversi da quello sopra specificato.

U Una volta inoltrata la manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà attivare la procedura di iscrizione (qualora non già iscritto) al portale Mercurio della Provincia autonoma di Trento, nonché, a seguire, la procedura di abilitazione al Bando “CATEGORIA MERCEOLOGICA SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI” – CPV CPV 92100000-2 Servizi cinematografici e videoservizi” sul MEPAT seguendo le istruzioni indicate al seguente link: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp Al fine di perfezionare la procedura di iscrizione l’operatore economico dovrà altresì caricare sul mercato elettronico almeno un prodotto della relativa categoria merceologica.

Ulteriori indicazioni operative sono rinvenibili al seguente link https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/ abilitazione%2C_rinnovo_o_cancellazione_dal_me-pat/364393

Per problemi di utilizzo del sistema Mercurio o delucidazioni in merito alle modalità di iscrizione, si prega di contattare Trentino Digitale spa al numero 0461/800786. Ogni comunicazione da parte dell’Amministrazione avverrà esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata nei confronti di quei soggetti tenuti per legge ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una richiesta di offerta (RDO) tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’appalto in oggetto. Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti in forma scritta all’indirizzo PEC sopra indicato, entro e non oltre 3 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Giuliana Cristoforetti, Dirigente del Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo della Provincia autonoma di Trento. Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale del Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo della Provincia autonoma di Trento verso le imprese che risponderanno all’indagine in oggetto e/o si iscriveranno alla categoria merceologica sopra indicata. La manifestazione di interesse verrà raccolta in forma libera e dovrà recare l’attestazione dei requisiti di partecipazione e l’accettazione delle condizioni del successivo appalto.

Il presente avviso come pure i relativi allegati sono pubblicati, fino alla scadenza del termine sopra indicato, sul sito web https://contrattipubblici.provincia.tn.it/ sezione Ricerca bandi, avvisi e appalti.

Clausola di salvaguardia.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per le procedure di affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La Dirigente dott.ssa Giuliana Cristoforetti